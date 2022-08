Shamita Shetty-Raqesh Bapat pose maladroitement ensemble pour promouvoir leur album de musique, la vidéo devient virale

Shamita Shetty et Raqesh Bapat, qui ont fait les gros titres de leur vie personnelle, font la promotion de leur premier album Tere Vick Rab Disha. Ils ont récemment annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux.

Récemment, ils sont sortis pour promouvoir leur chanson. Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est la gêne entre eux. Ils ont été vus posant ensemble devant les médias. La vidéo du même devient virale sur les réseaux sociaux. Partageant la vidéo, Viral Bhayani a écrit: “Des amis brisés mais toujours forts #shamitashetty #RaqeshBapat.”





Selon le rapport de Bollywood Life, un initié a déclaré : « Raqesh et Chamita ont toujours eu le choix de dire non à la promotion de la chanson ensemble, mais ils ne l’ont pas fait car il n’y a rien d’aigre entre eux et la gêne n’était que devant les photographes car ils ne savaient pas comment cela se passerait. Cependant, Shamita et Raqesh sont de bons amis et ne se souhaitent que du bien l’un pour l’autre.

Tout en annonçant la rupture, Raqesh a partagé une note sur son Instagram et il a déclaré qu’il gardait la nouvelle de la rupture pour lui, car il est une personne privée. Cependant, Bapat a pris cette décision pour informer sa fidèle base de fans (connue sous le nom de #ShaRa). Dans son post prolongé, Raqesh a écrit : “Je voudrais partager avec vous tout ce que Shamita et moi ne sommes plus ensemble. Le destin a fait que nos chemins se rencontrent dans les circonstances les plus inhabituelles. Merci beaucoup à la belle famille Shara pour tout l’amour et soutien.” Raqesh a poursuivi: “Étant une personne privée, je ne voulais pas annoncer publiquement des séparations, cependant, je pense que nous devons à nos fans de publier cela.”

Bapat a en outre ajouté que cette nouvelle serait un crève-cœur pour leurs fans, mais il a recherché un soutien pour eux en tant qu’individus. “Je suis conscient que cela va vous briser le cœur, mais j’espère que vous pourrez continuer à nous montrer votre amour en tant qu’individus également. Dans l’attente de tout votre soutien (emoji mains jointes)”. Enfin, il a mentionné à propos de leur prochain clip vidéo, “Ce clip vidéo est dédié à vous tous.”