Shamita Shetty, Parth Samthaan et d’autres célébrités ont apporté l’esprit d’Halloween à la fête de Raj Kundra avec leur style effrayant. L’événement était rempli de décorations étranges, de costumes d’une beauté envoûtante et d’une atmosphère palpitante. Shamita Shetty est époustouflante dans un ensemble de sorcière envoûtant, complété par un chapeau pointu et une robe noire fluide. Parth Samthaan a embrassé son côté obscur, apparaissant comme un mystérieux vampire. La fête était un spectacle à voir, avec des invités parés de divers costumes effrayants, des fantômes et zombies aux loups-garous et sorcières. Le lieu a été transformé en un manoir hanté, avec des couloirs faiblement éclairés, des toiles d’araignées et une musique étrange en fond sonore. Tout le monde a embrassé l’esprit d’Halloween, dansant sur des airs effrayants et profitant d’une nuit de festivités palpitantes. La fête était un mélange parfait de frayeurs et de rires, alors que les invités se mélangeaient, partageaient des histoires effrayantes et se livraient à des friandises d’Halloween. Ce fut une nuit inoubliable de divertissement effrayant, laissant à chacun des souvenirs qu’ils chériront pour toujours.