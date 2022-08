Shamita Shetty et Raqesh Bapat s’ouvrent sur leur rupture: “Nous sommes dans un bon espace maintenant”

Shamita Shetty et Raqesh Bapat ont laissé leurs fans de ShaRa le cœur brisé après avoir récemment annoncé leur séparation sur les réseaux sociaux. Dans leur déclaration, ils ont demandé à leurs fans de continuer à les soutenir en tant qu’individus comme ils les avaient aimés en tant que couple. Les deux ont récemment déclaré qu’ils étaient dans un bon espace maintenant et qu’ils aimeraient être amis et être heureux au lieu de gâcher les choses ensemble.

“Nous sommes dans un bon espace maintenant. Nous avons eu un long voyage et puis finalement quand vous obtenez quelque chose que vous ne voulez pas le gaspiller, et oui les choses fonctionnent, les choses ne fonctionnent pas, c’est la vie. Tout le monde va grâce à cela”, a déclaré Raqesh à Pinkvilla, ajoutant qu’il avait appris “la résilience et la tolérance envers beaucoup de choses” grâce à cette relation.

Ajoutant plus loin, Shamita a déclaré: “Nous ne sommes pas comme des adolescents, nous sommes deux personnes mûres qui comprennent la situation. Nous nous comprenons et je pense que nous avons tous les deux décidé mutuellement de ce que nous faisions et nous préférerions de loin être amis et être heureux individuellement que de gâcher les choses », a-t-elle déclaré.

Plus tôt, Shamita avait déclaré dans sa déclaration : “Je pense qu’il est important de clarifier les choses. Raqesh et moi ne sommes plus ensemble et ce n’est plus le cas depuis un moment, mais ce magnifique clip est pour tous les fans qui nous ont tant donné. amour et soutien. Continuez à nous combler de votre amour en tant qu’individus également. Place à la positivité et à de nouveaux horizons. Amour et gratitude à vous tous.”

Shamita et Raqesh se sont rencontrés dans la maison Bigg Boss OTT et ils ont développé des sentiments l’un pour l’autre. Qu’il s’agisse de se soutenir pendant les tâches ou d’aller à un dîner dans le jardin, les deux ont conquis le cœur de leurs fans. Mais leur idylle est restée de courte durée.