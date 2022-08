Shamita Shetty et Raqesh Bapat posent maladroitement ensemble après leur rupture ; laisser les fans de ‘ShaRa’ le cœur brisé

Shamita Shetty et Raqesh Bapat sont de retour ensemble et cette fois pour promouvoir leur premier album ‘Tere Vich Rab Disda’. Alors que le couple est sorti dans la ville pour promouvoir leur chanson ensemble, il y a une gêne évidente entre eux. Alors qu’ils posaient pour les photographes, Shamita et Raqesh se tenaient ensemble mais avaient une distance gênante entre eux qui montrait seulement que le couple n’était pas très à l’aise en compagnie l’un de l’autre. Tandis que Shamita mettait en avant son front courageux et était tout sourire aux paparazzis extrêmement beaux dans cette robe colorée bleue facile à porter. Raqesh a également réussi à avoir ce sourire constant sur son visage, mettant sa main dans ses poches. Eh bien, ce n’est pas facile d’être cordial avec son ex. Mais bravo au couple, qui a montré son côté extrêmement professionnel.

Un initié révèle : ” Raqesh et Shamita ont toujours eu le choix de dire non à la promotion de la chanson ensemble, mais ils ne l’ont pas fait car il n’y a rien d’aigre entre eux et la gêne n’était que devant les photographes car ils ne savaient pas comment ça se passait. se présenteront. Cependant, Shamita et Raqesh sont de bons amis et ne se souhaitent que du bien l’un à l’autre. Le couple a récemment annoncé leur séparation et a insisté pour que les fans continuent de leur donner tout l’amour.

Shamita et Raqesh étaient tombés amoureux pendant leur passage à Bigg Boss OTT et après cela, ils ont déclaré être en couple dans la maison Bigg Boss 14. Alors qu’avant d’annoncer leur séparation, il y avait un fort buzz autour de leur séparation. Le rapport suggérait que Raqesh voulait que Shamita se marie et déménage dans sa maison de Pune, tandis que Shamita voulait se concentrer sur sa carrière car après une longue période, elle a obtenu la renommée souhaitée. Cependant, le couple a ensuite rejeté toutes les affirmations et a maintenu le fait qu’ils étaient extrêmement cordiaux les uns avec les autres.