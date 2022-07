Shamita Shetty et Raqesh Bapat annoncent leur séparation après des mois de spéculations ; demander aux fans de ShaRa de les soutenir en tant qu’individus

Après des mois de spéculations, Shamita Shetty et Raqesh Bapat ont annoncé leur séparation en déclarant qu’ils n’étaient plus ensemble depuis un moment. Alors qu’ils ont publiquement mis fin à leur relation, les deux ont demandé aux fans de ShaRa de les soutenir en tant qu’individus, de la même manière qu’ils leur ont témoigné leur amour lorsqu’ils étaient en couple. Leur annonce de rupture est intervenue après la diffusion en ligne de leurs images molles de leur prochain clip vidéo.

“Pensez qu’il est important de clarifier les choses. Raqesh et moi ne sommes plus ensemble et ne l’avons pas été depuis un moment, mais ce magnifique clip est pour tous les fans qui nous ont donné tant d’amour et de soutien. Continuez à nous doucher avec votre amour en tant qu’individus aussi. Voici la positivité et de nouveaux horizons. Amour et gratitude à vous tous”, a déclaré Shamita dans sa déclaration.

Raqesh a également repris ses histoires sur Instagram et a écrit dans sa déclaration : “Je voudrais partager avec vous tout ce que Shamita et moi ne sommes plus ensemble. Le destin a fait que nos chemins se rencontrent dans les circonstances les plus inhabituelles. Merci beaucoup à la famille Shara pour tout l’amour et le soutien. Étant une personne privée, je ne voulais pas annoncer publiquement des chemins de séparation. Cependant, je pense que nous devons à nos fans de le publier. Je suis conscient que cela vous brisera le cœur, mais vous pouvez continuer pour répandre votre amour sur nous aussi en tant qu’individus. J’attends avec impatience tout votre soutien. Ce clip vidéo est dédié à vous tous.

Le mois dernier, Bollywood Life vous avait informé que le couple s’était séparé il y a des mois et avait gardé leur rupture secrète. Alors que les deux se sont séparés sur une bonne note et continueront à rester amis, les fans de ShaRa ont eu le cœur brisé de voir leur couple préféré tomber amoureux. Il y a quelques semaines, Shamita avait partagé une publication originale sur sa page Instagram et avait parlé de la “rupture”. “Même les meilleures relations ont une fin !” elle avait écrit.