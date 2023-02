Shamita Shetty et Aamir Ali datant des rumeurs sur sa réaction à l’affaire du film porno de Raj Kundra: un regard sur ses déclarations audacieuses, l’histoire des rencontres et plus

L’actrice de Bollywood Shamita Shetty qui a été vue pour la dernière fois dans Bigg Boss seasib 15 aura un an de plus aujourd’hui le 2 février. Lors de sa journée spéciale ; Jetons un coup d’œil à son histoire de rencontres, ses déclarations audacieuses, ses controverses et plus encore.