Shamita Shetty est fabuleuse en noir; votre cœur est assuré de sauter un battement [Watch video]

Shamita Shetty est fabuleuse en noir : Shamita Shetty est une actrice indienne de Bollywood qui a réalisé de nombreux films en hindi. Son premier film hindi était Mohabbatein, qui est sorti en 2000. À partir de ce moment, sa carrière a commencé à se développer. Sa vie amoureuse n’est pas cachée. L’année dernière, elle est venue sur l’émission de la plate-forme OTT “Bigg Boss”, et pendant cela, sa relation avec Raqesh Bapat est sortie. Sa relation est controversée depuis cette époque. Actuellement, elle a été aperçue devant un restaurant dans une mini-robe noire. Regardez la vidéo pour en apprendre plus. Aimez, commentez et abonnez-vous.