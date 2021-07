Shamita Shetty apporte son soutien à sa sœur Shilpa pour « Hungama 2 » au milieu de l’arrestation de Raj Kundra | Nouvelles des gens

Bombay: L’actrice Shamita Shetty s’est manifestée pour soutenir sa sœur Shilpa Shetty, dont le film de retour très attendu « Hungama 2 », sorti sur Disney + Hotstar vendredi au milieu de l’arrestation de son mari Raj Kundra dans une affaire de films porno.

Shamita a pris son compte Instagram et a partagé l’affiche du film de Shilpa ‘Hungama 2’ et a exhorté ses fans et ses abonnés à le regarder. Partageant l’affiche, Shamita a écrit une note sincère pour Shilpa et lui a assuré que « cela aussi passera ».

« Tous mes meilleurs voeux mon chéri Munki pour la sortie de ton film Hungama après 14 ans. Je sais que Uve a fait beaucoup d’efforts dans celui-ci.. toute l’équipe a !.. je t’aime et avec toi TOUJOURS j’ai traversé beaucoup de choses des hauts et des bas dans la vie et une chose dont je suis sûr .. Uve est sorti plus fort !… cela aussi passera mon chéri. Tout le meilleur à toute l’équipe de #hungama2 uniquement sur @disneyplushotstar @disneyplushotstarvip « , Shamita a légendé le Publier.

Plus tôt vendredi soir, Shilpa s’est également tournée vers ses réseaux sociaux pour exhorter les fans à regarder le film car il s’agit d’un « effort d’équipe » et en raison du scénario actuel, le film « ne devrait pas souffrir ».

Partageant l’affiche, Shilpa a écrit: « Je crois et pratique les enseignements du yoga, » Le seul endroit où la vie existe est le moment présent, MAINTENANT « . Hungama 2 implique les efforts incessants de toute une équipe qui a travaillé très dur pour faire un bon film, et le film ne devrait pas souffrir… jamais ! »

Elle a ajouté: « Alors aujourd’hui, je vous demande à tous de regarder Hungama 2 avec vos familles pour vous faire sourire et pour le bien de chaque personne attachée au film. Merci! Avec gratitude, Shilpa Shetty Kundra. »

Dès que l’acteur a partagé la publication, de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont sonné dans la section des commentaires pour la troller au sujet du cas de son mari.

Après l’arrestation tard dans la nuit du 19 juillet, de nombreux visages de l’industrie sont intervenus et ont partagé leur point de vue et des affaires liées à Kundra et à son entreprise de films pornographiques. Un tribunal de Mumbai a envoyé vendredi Kundra et son associé Ryan Thorpe en garde à vue jusqu’au 27 juillet dans le cadre d’une affaire liée à la production de films pornographiques.

La police de Mumbai a déclaré à la Cour qu’elle soupçonnait que l’argent gagné grâce à la pornographie avait été utilisé pour des paris en ligne.

Raj Kundra a été arrêté par la police de Mumbai pour avoir prétendument créé des films pornographiques et les avoir publiés via certaines applications mobiles lundi soir.

La police de Mumbai a informé mardi que la cellule des biens de sa branche criminelle avait jusqu’à présent arrêté un total de 11 personnes, dont Kundra pour leur implication présumée dans le crime. L’affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et l’utilisation d’applications.

En parlant de « Hungama 2 », le film est une suite du succès du réalisateur Priyadarshan sorti en 2003 « Hungama ». La nouvelle version met également en vedette les acteurs Meezaan Jaffey, Pranitha Subhash, Rajpal Yadav et Ashutosh Rana. Il a été lancé le 23 juillet exclusivement pour les abonnés de Disney+ Hotstar VIP et Disney+ Hotstar Premium