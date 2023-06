Shamir choisit sa liste de lecture Pride Songs et nomme la « plus grande popstar » – Hollywood Life

Voir la galerie





C’est Mois de la fierté! Tout au long du mois de juin, HollywoodLa Vie est en fête avec Le son de la fierté, où des célébrités et des vedettes de la communauté LBGTQ+ choisissent des chansons pour la liste de lecture ultime du mois de la fierté 2023. C’est la bande-son parfaite pour planifier votre soirée Pride, rechercher comment protéger les droits LGBTQ+ou lire sur le histoire du mois de la fierté. Shamir s’arrête à ce moment-là, juste après avoir annoncé qu’il ferait ses débuts avec Kill Rock Stars avec son nouvel album, Homo Anxietatem.

Le multi-trait d’union non binaire très prolifique Shamir continue sur la lancée qu’il a établie depuis sa percée avec « On The Regular ». En août, Shamir (il/elle/elle) sortira Homo anxieux sur Kill Rock Stars, le légendaire label qui a accueilli Bikini Kill, Elliott Smith, Sleater-Kinney, Deerhoof, Thao Nguyen, The Thermals, Linda Perry, et plus. Plus tôt dans l’année, le label a réédité son album auto-sorti/auto-produit, Espoir. Pour donner aux fans un avant-goût de ses débuts à venir pour le label, Shamir a sorti « Oversized Sweater », une chanson (et la vidéo correspondante) qui célèbre le son et les inspirations de Sharmir.

« Le premier trimestre de 2020 avant le verrouillage, j’ai ressenti beaucoup d’anxiété », a déclaré Shamir à propos du premier single de Homo anxieux (latin pour « homme anxieux »). «Je venais de sortir du service psychiatrique et j’avais arrêté de fumer de l’herbe et des cigarettes de dinde froide. J’ai passé les deux premiers mois de 2020 à tricoter cet énorme pull bleu bébé. C’est essentiellement une couverture de sécurité portable dans laquelle j’utilisais pour canaliser toute mon anxiété.

Homo anxieux est le neuvième album de Shamir, après celui de 2022 Hétérosexualité, un enregistrement Fourche noté était « une alternative puissante aux hymnes de la fierté zéro calorie qui parsèment les charts pop chaque mois de juin ».

Shamir a parlé de sa propre identité de genre avec JMA en 2015, en particulier comment il n’aime pas « s’identifier strictement comme un homme, [and] Je n’aime pas m’identifier en tant que femme. Shamir n’a pas non plus de pronom préféré, même si, à l’époque, il gravitait autour de « il ».

« Je n’aime pas ‘ils’ cependant, parce que je ne suis qu’une personne. Je sais que « ils » est le terme neutre maintenant, mais je ne le préfère pas. Je suis juste comme, ‘Vous pouvez m’appeler ‘il’, ‘elle’, n’importe quoi, mais ‘ils’ c’est un peu bizarre. C’est bien si vous utilisez « ils », mais je trouve ça drôle parce que c’est, genre, plusieurs personnes, et je ne suis qu’une seule personne ! »

Apprenez à connaître la multitude qu’est Shamir avec ses choix pour Le son de la fierté.

Cuisines de distinction

« J’ai mentionné Kitchens of Distinction dans tant d’articles Pride parce qu’ils signifient tellement pour moi. Ce fut une telle révélation de trouver un groupe dans les années 80 et 90 qui jouait du beau shoegaze avec un leader queer écrivant sur ses expériences. C’est l’un de mes groupes préférés absolus, mais ils me remplissent aussi de fierté.

Note de l’éditeur : Shamir n’a pas suggéré une seule chanson, nous allons donc inclure « Quick As Rainbows » dans la liste de lecture.

Willi Carlisle, « La vie sur la clôture »

« J’ai presque pleuré la première fois que j’ai entendu cette magnifique chanson. Ayant grandi en tant qu’amateur de folk et de country queer, je n’aurais jamais pensé qu’il y aurait des chanteurs queer de premier plan dans le genre de mon vivant. Quand je pense à la diversité de l’Amérique, je ne peux m’empêcher de ressentir une immense fierté.

Hayley Kiyoko, Citrine EP

J’ai revisité cet EP de Hayley Kiyoko. Il n’a pas de sauts. J’avais l’habitude de laver l’enfer de cet EP en 2016, je l’ai même vue en concert cette année-là également. Il sonne et se sent toujours aussi bien aujourd’hui qu’il y a sept ans.

Note de l’éditeur : Nous inclurons « Ease My Mind » dans la liste de lecture, car l’esprit de chacun a besoin d’être apaisé aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, écoutez tout. Coup de tonnerre total.

Comment se passe la célébration de cette année par rapport à celle de l’année dernière ?

Je ne suis pas sûr puisque je n’ai pas encore célébré, mais jouer à Tacoma Pride l’année dernière était vraiment amusant !

La fierté est un moment pour célébrer les héros méconnus. Y a-t-il quelqu’un que vous aimeriez voir obtenir un peu plus de projecteurs?

Je pense Fusée grésillante est la plus grande Popstar de notre génération.

Avez-vous un souvenir des Pride Months passés que vous aimeriez partager ?

Je suppose que quand j’ai joué et célébré ma première Pride en 2016 pour LA Pride. Ce fut une expérience tellement joyeuse et la première expérience de fierté parfaite !

Qu’avez-vous prévu pour juin (et le reste de 2023 ?)

J’ai quelques spectacles, y compris NYC Pride, qui est la première fois que je joue et que j’assiste également, donc je suis excité.

Avez-vous un message Pride 2023 à partager?

Amuse toi et fais attention!

Continue de lire HollywoodLa Vie tout au long du mois de juin pour plus d’entrées dans Le son de la fierté et une couverture supplémentaire du mois de la fierté. Et rappelez-vous – réparez vos cœurs ou mourez!

