Shamima Begum se bat toujours pour être autorisée à revenir en Grande-Bretagne alors qu’elle «  envisage de faire appel de l’interdiction  »

L’épouse de l’EI, Shamima Begum, pourrait être prête à monter une offre légale pour annuler une interdiction d’appel alors qu’elle poursuit sa quête pour être autorisée à revenir au Royaume-Uni.

Begum a été battue hier dans sa bataille juridique pour revenir faire appel au tribunal pour le retrait de sa citoyenneté britannique – mais des sources gouvernementales comprennent que ses avocats pourraient essayer de contester cela.

Le plus haut tribunal du pays a adressé hier une réprimande cinglante à la Cour d’appel, qui a ouvert l’année dernière la voie à Begum pour revenir en Grande-Bretagne après avoir constaté qu’elle s’était vu refuser un « appel juste et efficace ».

Mais Lord Reed, le président de la Cour suprême, a jugé que le processus d’appel devait être suspendu jusqu’à ce que Begum « soit en mesure d’y jouer un rôle efficace sans que la sécurité du public ne soit compromise ».

Cela signifie que Begum est sur le point de languir dans le camp fétide d’al-Roj sous la garde des Forces démocratiques syriennes – qui interdiraient tout contact avec des avocats.

Cependant, le Télégraphe rapporte que des sources gouvernementales craignent qu’elle ne lance une offre légale pour forcer la Grande-Bretagne à faciliter une audience qui se tiendrait à distance du camp.

Une source a déclaré: «Pour l’essentiel, son appel concernant sa citoyenneté est dans les limbes jusqu’à ce qu’elle puisse comparaître à une audience.

«Nous pensons que ses avocats essaieront probablement de faire valoir que le gouvernement doit fournir les installations nécessaires pour permettre une telle audience.

« Mais la réalité est qu’elle se trouve dans un camp dans le nord-est de la Syrie qui est extrêmement dangereux et qui n’a probablement pas reçu une bonne réception téléphonique. Comment pourrions-nous faciliter cela? »

Une autre façon pour elle de contester l’interdiction d’appel de la Cour suprême d’hier serait de porter son affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg, selon une source.

Begum, portant des lunettes de soleil, des leggings et des baskets blanches, a refusé de commenter les journalistes du camp de réfugiés d’al-Roj en Syrie à la suite de la décision d’hier.

La jeune femme de 21 ans aurait été en larmes dans sa tente après la décision de ce matin.

Mamdoh Abdalla, une traductrice kurde du camp a déclaré qu’elle était « en colère » et « pleurait » après avoir reçu la nouvelle.

Elle a ajouté: « Elle ne nous parle pas… elle était dans sa tente… elle ne nous parle ni à nous ni à aucun autre journaliste. »

Begum a été vaincue dans sa bataille juridique pour retourner au Royaume-Uni pour un appel au tribunal sur le retrait de sa citoyenneté britannique.

La Cour suprême s’est prononcée sans équivoque en faveur du gouvernement et a déclaré que Begum ne pouvait pas revenir au Royaume-Uni pour une affaire judiciaire afin de récupérer son passeport britannique pour la sécurité du public.

Rendant la décision, Lord Reed a sauvé un jugement antérieur de la Cour d’appel et a déclaré qu’il avait « fait sa propre évaluation des exigences de [national] sécurité »sans aucune« preuve relative ».

Le droit à un procès équitable ne l’emporte pas sur toutes les autres considérations, comme la sécurité du public Seigneur Reed

Il a déclaré: «Le droit à une audience équitable ne l’emporte pas sur toutes les autres considérations, comme la sécurité du public.

« Si un intérêt public vital empêche qu’une affaire soit entendue équitablement, les tribunaux ne peuvent pas normalement l’entendre. »

Lord Reed a déclaré que sa tentative légale de récupérer sa citoyenneté britannique devrait être reportée jusqu’à ce qu’elle ne soit plus considérée comme une menace pour la sécurité nationale.

Il a déclaré: «La réponse appropriée au problème dans la présente affaire est que l’audience de privation soit suspendue – ou reportée – jusqu’à ce que Mme Begum soit en mesure d’y jouer un rôle efficace sans que la sécurité du public ne soit compromise.

« Ce n’est pas une solution parfaite, car on ne sait pas combien de temps il faudra avant que cela soit possible. Mais il n’y a pas de solution parfaite à un dilemme du genre actuel. »

Begum avait 15 ans lorsqu’elle a quitté son domicile à Bethnal Green, dans l’est de Londres, et s’est enfuie en Syrie pour épouser un terroriste de l’Etat islamique.

La ministre de l’Intérieur de l’époque, Sajid Javid, a révoqué sa citoyenneté pour des raisons de sécurité nationale après avoir été découverte enceinte dans un camp de réfugiés en 2019 et a annoncé qu’elle souhaitait retourner au Royaume-Uni.

MAROONED EN SYRIE DU NORD

Depuis, elle est coincée dans le nord de la Syrie.

L’année dernière, la Cour d’appel a déclaré qu’elle devrait être autorisée à retourner au Royaume-Uni pour poursuivre son appel contre la décision.

Mais le gouvernement a contesté la décision de la Cour suprême et a été soutenu par la plus haute cour du pays aujourd’hui.

Priti Patel a fait valoir que lui permettre de retourner au Royaume-Uni « créerait des risques importants pour la sécurité nationale » et exposerait le public à « un risque accru de terrorisme ».

La décision de la Cour suprême a déclaré que l’évaluation du ministre de l’Intérieur n’avait pas été correctement examinée par la Cour d’appel.

Suite à la décision, Mme Patel a déclaré: «La Cour suprême a unanimement tranché en faveur de la position du gouvernement et réaffirmé le pouvoir du ministre de l’Intérieur de prendre des décisions vitales en matière de sécurité nationale.

«Le gouvernement prendra toujours les mesures les plus énergiques possibles pour protéger notre sécurité nationale et notre priorité demeure le maintien de la sûreté et de la sécurité de nos citoyens.»

Lord Reed a déclaré: << L'approche de la Cour d'appel n'a pas accordé à l'évaluation du secrétaire d'État le respect qu'elle aurait dû recevoir, étant donné que c'est le secrétaire d'État qui a été chargé par le Parlement de la responsabilité de faire de telles évaluations, et qui est démocratiquement responsable devant le Parlement de l’exercice de cette responsabilité.

« Dans un tel cas, il serait irresponsable de la part du tribunal d’accueillir l’appel sans tenir compte des intérêts de la sécurité nationale qui ont motivé la décision en question, et il est difficile de concevoir que la loi l’oblige à le faire. »

Se félicitant de cette décision, Sajid Javid a déclaré: « Le ministre de l’Intérieur est responsable de la sécurité de nos citoyens et de nos frontières, et devrait donc avoir le pouvoir de décider si quiconque représentant une menace sérieuse pour cette sécurité peut entrer dans notre pays. »

L’avocat de Begum, Tasnime Akunjee, a écrit sur Twitter: « Déçu ».

Le groupe de défense des droits humains Liberty, qui est intervenu dans l’affaire de Mme Begum, a déclaré que la décision de la Cour suprême établissait « un précédent extrêmement dangereux ».

Rosie Brighouse, une avocate de Liberty, a déclaré: «Le droit à un procès équitable n’est pas quelque chose que les gouvernements démocratiques devraient retirer sur un coup de tête, pas plus que la citoyenneté britannique de quelqu’un.

« Cette approche ne sert pas la justice, c’est une distraction cynique d’une stratégie antiterroriste ratée et un autre exemple du mépris de ce gouvernement pour l’accès à la justice et la primauté du droit. »

Qu’a fait Shamima Begum?

Lorsque Begum a été découverte et déchue de sa citoyenneté, son propre père a critiqué son choix de s’enfuir pour rejoindre le groupe terroriste.

Ahmed Ali a déclaré qu’il était «du côté du gouvernement» et a condamné son manque de remords avant de prétendre qu’il avait été mal cité.

Si Begum avait pu quitter le camp en Syrie et retourner au Royaume-Uni pour lancer son appel, il est probable que le gouvernement aurait eu du mal à renvoyer Begum dans un pays déchiré par la guerre.

Begum était l’une des trois écolières de la Bethnal Green Academy qui ont quitté leurs maisons et leurs familles pour rejoindre l’Etat islamique, peu de temps après que Sharmeena Begum – qui n’a aucun lien de parenté – se soit rendue en Syrie en décembre 2014.

Kadiza Sultana et Amira Abase, alors âgées respectivement de 16 et 15 ans, et Mme Begum ont embarqué sur un vol de l’aéroport de Gatwick à Istanbul, en Turquie, le 17 février 2015, avant de se rendre à Raqqa en Syrie.

Begum affirme qu’elle a épousé le converti néerlandais Yago Riedijk 10 jours après son arrivée sur le territoire de l’Etat islamique, ses trois camarades de classe épousant également des combattants étrangers de l’Etat islamique.

Elle a déclaré au Times en février dernier qu’elle avait quitté Raqqa en janvier 2017 avec son mari, mais que ses enfants, une fille d’un an et un garçon de trois mois, étaient tous deux décédés depuis.

La décision de Shamima Begum divise la Grande-Bretagne La décision de la Cour suprême de bloquer la tentative de retour de Shamima Begum en Grande-Bretagne a divisé les opinions à travers le Royaume-Uni. À la suite de la décision, de nombreux Britanniques ont décrit leur joie de voir la mariée jiahdi empêchée de rentrer en Grande-Bretagne, tandis que d’autres pensent qu’elle devrait être autorisée à rentrer chez elle. Un utilisateur de Twitter a écrit: « Consterné par la décision de la Cour suprême sur Shamima Gegum. Elle. Était. A. Enfant. » Un autre a ajouté: « Shamima Begum avait 15 ans lorsqu’elle a été radicalisée. 15. Elle était une enfant. Comment les gens ne parviennent-ils pas à faire preuve d’empathie avec cela ??? De plus, elle est britannique … » Cependant, d’autres n’étaient pas d’accord avec l’argument. Un utilisateur de Twitter a déclaré: « Pourquoi SJW [social justice warriors] avez un besoin incessant de soutenir les personnes les plus méprisables du monde? « Shamima Begum a décrit les victimes de la Manchester Arena comme un jeu équitable. Elle s’est portée volontaire pour entrer dans le culte de la mort le plus barbare du monde. Elle n’est pas la victime ici. » Un autre a ajouté: « Pensez-vous que les gens qui disent que le traitement de Mme Begum est injuste diraient la même chose si c’était un adolescent qui s’était rendu, disons, en Europe de l’Est pour rejoindre un groupe skinhead d’extrême droite? » Une réponse a déclaré: « #SheIsBritish Elle est un traître. Elle peut pourrir en enfer. »

Elle a déclaré en 2019: « Je ne suis pas la même petite écolière idiote de 15 ans qui s’est enfuie de Bethnal Green il y a quatre ans.

«Je ne pouvais pas endurer les souffrances et les épreuves qu’impliquait rester sur le champ de bataille.

« Mais j’avais aussi peur que l’enfant que je suis sur le point d’accoucher meure comme mes autres enfants si je restais. J’ai donc fui le califat. Maintenant, tout ce que je veux faire, c’est rentrer à la maison en Grande-Bretagne. »