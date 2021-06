Shamima Begum porte une casquette Nike et des blagues sur Friends dans le but de paraître déradicalisée alors qu’elle envisage le retour au Royaume-Uni, selon un expert

SHAMIMA Begum fait un effort conscient pour paraître « déréadicalisée » alors qu’elle fait une offre pour un retour au Royaume-Uni, a déclaré un expert en langage corporel.

La mariée djihadiste de 21 ans a fui la Grande-Bretagne pour rejoindre le groupe militant assoiffé de sang en 2015 alors qu’elle avait 15 ans – et est apparue aujourd’hui avec une casquette de baseball et un jean dans une nouvelle interview.

Shamima Begum tente de paraître déradicalisée, selon un expert

Shamima Begum a porté un haut et un jean dans une nouvelle interview en Syrie Crédit : Andy Drury/ Magnus News

Begum portait également une casquette de baseball noire avec une coche Nike Crédit : Andy Drury/ Magnus News

Elle est actuellement détenue au camp de prisonniers d’Al-Roj en Syrie après avoir été déchue de sa nationalité britannique, et insiste sur le fait qu’elle n’était qu’une « garçon stupide » alors qu’elle demande un retour en Grande-Bretagne.

L’experte en langage corporel Judi James a donné à The Sun Online son évaluation de Begum alors qu’elle disait que l’ancienne épouse de l’Etat islamique tentait de changer son image.

Begum est réapparue pour la première fois après avoir fui vers la Syrie en 2019 dans le camp de réfugiés d’al-Hawl où elle est apparue vêtue d’un hijab et a montré peu de remords.

Sa dernière apparition contraste fortement avec cela alors qu’elle portait un jean et un haut, une casquette de baseball Nike tick, arborait des ongles peints et a parlé de sujets tels que Friends et Kanye West.

« Tout ici semble présenter Begum d’une manière très différente, de ses vêtements plus occidentalisés à son langage corporel et son style de discours », a déclaré Mme James à The Sun Online.

« Elle marche maintenant avec confiance et sa gesticulation est emphatique. Elle porte un t-shirt très décontracté, un jean et une casquette de baseball et son discours s’est accéléré et montre maintenant une capacité à partager de l’humour et des réponses rapides.

« Elle montre qu’elle a regardé des programmes télévisés américains populaires comme Friends, échangeant même des plaisanteries pour savoir si elle préfère Joey ou Chandler.

« Tout cela semble projeter un désir de s’intégrer si elle est autorisée à revenir au Royaume-Uni. »

Shamima a été vaincue dans sa bataille juridique pour retourner au Royaume-Uni pour un appel devant le tribunal concernant la suppression de sa citoyenneté britannique plus tôt cette année.

La Cour suprême a statué à l’unanimité en faveur du gouvernement et a déclaré que Shamima ne pouvait pas revenir au Royaume-Uni pour une affaire judiciaire afin de récupérer son passeport britannique pour la sécurité du public.

En rendant sa décision, Lord Reed a ravagé un précédent jugement de la Cour d’appel et a déclaré qu’il avait « fait sa propre évaluation des exigences de [national] sécurité » sans aucune « preuve relative ».

Cependant, il semble que Shamima n’ait pas abandonné l’espoir de rentrer chez elle car elle a fait un appel direct au Royaume-Uni dans sa dernière interview – disant « assez s’il vous plaît » peut-elle revenir.

Shamima a demandé au Royaume-Uni si elle pouvait revenir « assez s’il vous plaît » Crédit : Andy Drury/ Magnus News

Shamima a été interviewé par le journaliste Andrew Drury Crédit : Andy Drury/ Magnus News

Mme James a déclaré à The Sun Online: « Nous voyons également maintenant un contraste complet dans le langage corporel. Avec cette version plus sophistiquée de Begum, nous pouvons voir son corps et ses gestes de la main, mais sa bouche est couverte par son masque facial et ses yeux cachés par le sommet de sa casquette de baseball.

« Quand elle avait dix-neuf ans, ce sont les expressions de sa bouche et de ses yeux qui ont rendu une réponse sympathique très difficile.

« Cette fois, nous sommes incapables de faire des évaluations du langage corporel à partir de ces indices très puissants. »

Elle a poursuivi: « Begum est maintenant faite pour avoir l’air sociable et confortable, même assez confiante pour » mener « l’entretien à des moments où elle s’arrête et se tourne pour indiquer la maison de son amie.

« Sa démarche a l’air détendue et quand elle parle, elle gesticule avec ses mains levées de manière expressive, suggérant qu’elle est maintenant plus à l’aise d’être le centre d’attention. »

Shamima a insisté lors de l’entretien avec le journaliste Andrew Drury sur le fait qu’elle n’avait pas besoin d’être réhabilitée – mais qu’elle aimerait plutôt aider les autres à se réadapter.

« Je ne pense pas que j’étais un terroriste. Je pense que j’étais juste un gamin stupide qui a fait une erreur », a-t-elle déclaré.

Shamima a fui son domicile de Bethnal Green en 2015 pour rejoindre l’Etat islamique Crédit : Anthony Loyd – The Times

Shamima a poursuivi: « Personnellement, je ne pense pas que j’ai besoin d’être réhabilité, mais je voudrais aider d’autres personnes à être réhabilitées. J’aimerais aider. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle dirait aux personnes qui ne veulent pas qu’elle retourne au Royaume-Uni, elle a répondu : « Puis-je rentrer à la maison s’il vous plaît, s’il vous plaît ? »

Et interrogée sur son nouveau look, elle a expliqué : « Je porte ces vêtements, et je ne porte pas de hijab, parce que ça me rend heureuse.

« Et tout ce qui me rend heureux dans ce camp est comme une bouée de sauvetage. »

Shamima a déclaré dans le camp qu’elle aimait écouter la musique de Kanye West et a suivi l’annonce de son divorce avec Kim Kardashian – et elle a même regardé des rediffusions de Friends.

Elle a également récemment parlé dans un nouveau documentaire, The Return: Life After ISIS, affirmant qu’elle et ses amis avaient été recrutés en ligne – disant qu’elle était « jeune et naïve » lorsqu’elle a rejoint le culte de la mort.

La mariée a déclaré que les recruteurs se nourrissaient de la culpabilité qu’ils ressentaient de voir les musulmans souffrir dans le conflit syrien.

Photo de Shamima publiée lors de sa première disparition en 2015

Begum et ses amis – Kadiza Sultana et Amira Abase – qui sont partis pour rejoindre l’Etat islamique Crédit : PA

Shamima était l’une des trois écolières qui ont fui vers la Syrie depuis Bethnal Green à Londres, rejointe par ses amies Kadiza Sultana et Amira Abase.

Elles faisaient partie d’environ 550 femmes et filles qui ont voyagé de l’Ouest pour rejoindre l’Etat islamique.

Kadiza aurait été tué dans une frappe aérienne russe, tandis que le sort d’Amira reste inconnu.

Shamima a épousé le djihadiste néerlandais Yago Riedijk et a donné naissance à trois enfants alors qu’il vivait avec l’Etat islamique – mais tous sont morts.

Elle aurait fait partie de la soi-disant « police de la moralité » de l’Etat islamique qui obligerait les femmes à respecter des codes vestimentaires stricts.

Et il a également été allégué qu’elle avait déjà eu un rôle en cousant des kamikazes dans des gilets explosifs pour que les combattants ne puissent pas leur échapper.

Bien qu’elle ait appelé à retourner au Royaume-Uni et rejeté son passé, elle a déjà déclaré aux journalistes qu’elle soutenait le viol et le meurtre d’esclaves sexuelles yézidies, et l’attentat à la bombe à Manchester Arena était une « juste justification » pour les raids aériens en Syrie.

Des groupes de défense des droits humains se sont opposés à la décision de retirer à Begum sa citoyenneté et ont déclaré qu’elle avait droit à un procès équitable et qu’elle devrait donc être autorisée à revenir en Grande-Bretagne.