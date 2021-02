Shamima Begum perd ses efforts pour retourner au Royaume-Uni dans la lutte pour la citoyenneté

LONDRES – Shamima Begum, qui, en tant qu’écolière, a quitté son domicile londonien pour rejoindre l’État islamique en Syrie en 2015, a perdu vendredi devant la Cour suprême britannique un effort qui aurait pu lui permettre de rentrer chez elle pour lutter contre le retrait de sa citoyenneté. La décision pourrait avoir des implications profondes pour d’autres Occidentaux associés au groupe extrémiste, longtemps restés dans des camps de détention dans le nord-est de la Syrie. Mme Begum, maintenant âgée de 21 ans, espérait retourner en Grande-Bretagne pour faire appel de la décision de 2019 du gouvernement britannique de la retirer de sa citoyenneté, une décision qui pourrait la rendre apatride, et les appels successifs des deux parties ont poussé l’affaire au sommet du pays. rechercher. Vendredi, les cinq juges de la Cour suprême ont rejeté ses recours à l’unanimité. Mme Begum avait 15 ans lorsqu’elle a pris un vol pour la Turquie avec deux amis et est entrée en Syrie pour rejoindre l’État islamique. Elle a épousé un combattant néerlandais et a eu trois enfants, tous décédés depuis.

La décision de la retirer de sa citoyenneté pourrait la laisser apatride. Mme Begum a une nationalité unique, mais les autorités britanniques ont fait valoir qu’elle pouvait revendiquer la citoyenneté bangladaise par l’intermédiaire de sa mère. (Les autorités bangladaises ont déclaré qu’elles n’accorderaient pas la citoyenneté à Mme Begum.) Depuis que l’État islamique a perdu son pied final en Irak et en Syrie en mars 2019, plus de 60000 proches de combattants islamiques ont été détenus dans des camps sordides, dont 230 femmes d’une douzaine de pays européens et des centaines d’autres enfants, selon le bureau bruxellois. Institut Egmont. Elles ont été détenues sans aucune base légale et, dans le cas de la Grande-Bretagne, le retrait de la citoyenneté des femmes a créé d’autres obstacles à leur rapatriement. Leurs avocats, leurs proches et les groupes de droite ont périodiquement fait pression sur les autorités pour qu’elles les ramènent chez eux, mais la plupart des gouvernements européens ont résisté à de tels appels, se méfiant des réactions négatives auxquelles ils pourraient faire face de la part du public, des défis qu’ils pourraient rencontrer en poursuivant les femmes et des menaces qui les rapatriés pourraient poser.

Des pays comme la France, la Belgique ou la Grande-Bretagne ont rapatrié certains enfants au cas par cas, mais des dizaines de ceux qui restent bloqués dans les camps sont morts de malnutrition, d’hypothermie ou de diverses maladies. Certains ont été victimes d’abus sexuels et d’enlèvements, selon des groupes de défense des droits humains. Une organisation basée à Londres a surnommé les camps « Guantánamo en Europe», Dans un rapport documentant les conditions de vie là-bas l’année dernière.

Les experts des droits de l’homme aux Nations Unies ont exhorté ce mois-ci 57 États, dont la Grande-Bretagne, à rapatrier les familles, invoquant les «motifs peu clairs» pour lesquels elles étaient détenues. Une dizaine de Françaises également détenues dans le camp de Roj ont entamé une grève de la faim cette semaine, dans le but de faire pression sur leur gouvernement pour les ramener chez elles. «Si certains pays occidentaux comme la Grande-Bretagne ont des difficultés à poursuivre leurs rapatriés, ce sera tout aussi difficile pour les autorités kurdes, qui ont des preuves limitées que ces femmes ont commis des crimes», a déclaré Thomas Renard, chercheur à l’Institut Egmont. «Alors, les maintenons-nous en détention illégale pour toujours, sans la perspective d’un procès?» En plus des préoccupations humanitaires, les chercheurs ont averti que les conséquences de ne pas ramener leurs citoyens chez eux pourraient l’emporter sur les risques posés par leur rapatriement. Certaines femmes ont quitté les camps et sont aujourd’hui portées disparues, ce qui pourrait constituer une menace de radicalisation supplémentaire. Les avocats ont également fait valoir que les femmes repentantes pourraient partager des informations précieuses sur l’État islamique si elles étaient interrogées à domicile. Environ 900 ressortissants britanniques se sont rendus en Syrie et en Irak pour rejoindre l’État islamique, et des centaines d’entre eux y sont morts. Environ 450 sont rentrés depuis, mais au moins neuf hommes et 16 femmes, ainsi qu’environ 35 enfants, restent en Syrie, selon le groupe de défense des droits humains Reprieve. Cela inclut Mme Begum, dont le cas a ricoché d’un tribunal britannique à un autre. En retirant à Mme Begum sa citoyenneté en 2019, les autorités espéraient empêcher son retour, mais cela aurait pu avoir l’effet inverse. Le Cour d’appel a statué en juillet, que la seule façon pour Mme Begum de présenter un «appel équitable et efficace» était de retourner en Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique a alors fait appel de la décision, renvoyant l’affaire devant la Cour suprême. Lors d’une audience en novembre, l’un des avocats de Mme Begum a fait valoir que ce n’est qu’en Grande-Bretagne qu’elle pouvait correctement défendre sa défense, car il était difficile de communiquer avec son équipe de défense pendant qu’elle était en Syrie.