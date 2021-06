SHAMIMA Begum ne représente pas un danger pour les Britanniques et devrait être autorisé à revenir après avoir « rejeté l’Etat islamique », affirme un ancien haut diplomate.

La mariée djihadiste de 21 ans a fui le Royaume-Uni pour rejoindre le groupe militant alors qu’elle n’avait que 15 ans – et dit maintenant qu’elle n’était qu’une « garçon stupide » et non une terroriste.

Shamima Begum n’est pas dangereuse pour les Britanniques – et devrait être autorisée à retourner au Royaume-Uni, selon un haut ambassadeur Crédit : Tim Stewart

Et l’ambassadeur américain à la retraite Peter Galbraith a déclaré qu’elle devrait avoir le feu vert pour rentrer chez elle à Bethnal Green à Londres.

M. Galbraith a déclaré au Telegraph: « J’ai parlé à Shamima – elle fait partie du groupe de femmes qui ont absolument rejeté l’État islamique.

« J’en sais assez sur elle pour être assez sûr qu’elle n’est pas une personne dangereuse. »

Begum est actuellement détenue au camp de prisonniers d’Al-Roj en Syrie après avoir été déchue de sa nationalité britannique.

Dans un récent documentaire, elle a déclaré au journaliste Andrew Drury : « Je ne pense pas que j’étais un terroriste. Je pense que j’étais juste un gamin stupide qui a fait une erreur. »

Et elle prétend qu’elle n’a pas besoin d’être réhabilitée, mais qu’elle est prête à continuer la vie qu’elle a laissée derrière elle en 2015.

« Personnellement, je ne pense pas que j’ai besoin d’être réhabilitée, mais je voudrais aider d’autres personnes à être réhabilitées. J’adorerais aider », a-t-elle déclaré.

« Puis-je rentrer à la maison s’il vous plaît, joli s’il vous plaît ? »

La mariée de l’Etat islamique, qui a fui le Royaume-Uni pour épouser un combattant à seulement 15 ans, est actuellement incarcérée au camp de prisonniers d’Al-Roj en Syrie Crédit: ITV News

Elle et ses amis Amira Abase et Kadiza Sultana ont quitté Londres en février 2015 Crédit : PA

Mais Shamima est maintenant désespérée de retourner au Royaume-Uni – et prétend qu’elle n’est pas une menace Crédit : Entreprise

M. Galbraith, qui a aidé une Canadienne à rentrer chez elle après son internement à Al-Roj, a déclaré à la publication : « Il y a d’autres femmes qui ont rejeté l’État islamique ».

Actuellement, le camp abrite plus de 700 familles étrangères qui vivaient sous l’EI – dont jusqu’à 20 femmes britanniques et leurs enfants.

« La position de base du gouvernement britannique est que Shamima est en quelque sorte dangereuse, et je ne pense tout simplement pas que ce soit vrai », a déclaré M. Galbraith.

« Elle n’a nulle part où aller.

« Il ne fait aucun doute qu’il y a des femmes dangereuses dans ces camps. Dans mon esprit, il est raisonnable que les gouvernements pèchent par excès de prudence. »

Cependant, il a déclaré: « Vous pouvez vraiment juger qui est en sécurité et qui est discutable et il y en a vraiment qui sont incontestablement en sécurité. »

Shamima a été vaincue dans sa bataille juridique pour retourner au Royaume-Uni pour un appel devant le tribunal concernant la suppression de sa citoyenneté britannique plus tôt cette année.

Maintenant, l’ancien ambassadeur américain Peter Galbraith dit qu’il pense qu’il est sûr que Shamima rentre à la maison Crédit : Le retour : la vie après Isis

L’ancienne écolière londonienne – qui a perdu trois enfants – dit qu’elle n’était qu’une « enfant stupide » lorsqu’elle a rejoint l’Etat islamique Crédit : Andy Drury/ Magnus News

Mais les meilleurs juges ont décidé qu’elle ne pouvait pas revenir pour un procès pour récupérer son passeport britannique Crédit : PA : Association de la presse/PA Images

La Cour suprême a statué à l’unanimité en faveur du gouvernement et a déclaré que Shamima ne pouvait pas revenir au Royaume-Uni pour une affaire judiciaire afin de récupérer son passeport britannique pour la sécurité du public.

En rendant sa décision, Lord Reed a ravagé un précédent jugement de la Cour d’appel et a déclaré qu’il avait « fait sa propre évaluation des exigences de [national] sécurité » sans aucune « preuve relative ».

Et il est apparu cette année que Shamima et ses amis portaient des badges ISIS sur leurs uniformes scolaires et ont tenté de convaincre d’autres camarades de classe de rejoindre le groupe terroriste.

Un ancien camarade de classe de la Bethnal Green Academy a déclaré à MyLondon: « Ils faisaient vraiment pression à ce sujet, ils disaient: » Vous savez, si vous n’allez pas à l’Islam, vous irez en enfer et vous allez mourir « .

« Je n’ai jamais rien entendu sur la violence de l’Etat islamique. Ce que vous avez présenté était un endroit ensoleillé, magnifique et idyllique. »

Shamima, Amira Abase et Kadiza Sultana ont disparu en février 2015 – et Begum a épousé le converti islamique néerlandais et combattant djihadiste de l’EI Yago Riedijk quelques jours seulement après son arrivée à Raqqa.

Le couple a eu trois enfants, qui sont tous décédés.

Sultana aurait épousé un combattant occidental d’origine somalienne, mais aurait voulu retourner au Royaume-Uni après avoir été tué au combat. Elle a ensuite été tuée dans une frappe aérienne russe à l’âge de 17 ans seulement.

Malgré les informations faisant état de sa mort, Shamima affirme qu’Abase a décidé de rester à Baghuz – et a qualifié son amie de « forte » après la mort de son mari.