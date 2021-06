Shamima Begum affirme qu’elle n’a quitté le Royaume-Uni que pour rejoindre l’Etat islamique, donc elle « ne voulait pas être laissée pour compte par ses amis »

SHAMIMA Begum affirme qu’elle n’a quitté le Royaume-Uni que pour rejoindre l’Etat islamique car elle « ne voulait pas être laissée pour compte par ses amis ».

La jeune mariée de l’EI a fui la Grande-Bretagne pour la Syrie en 2015, à l’âge de 15 ans, pour rejoindre le groupe militant avec deux écolières.

Begum est actuellement détenue au camp d’al-Roj dans le nord de la Syrie Crédit : Alba Sotorra/metfilm

Dans un nouveau documentaire, Begum dit qu’elle a fait le voyage en Syrie car elle « ne voulait pas être l’amie qui a été laissée pour compte » Crédit : Le retour : la vie après Isis

Elle est actuellement détenue au camp d’al-Roj dans le nord de la Syrie après avoir été déchue de sa citoyenneté.

S’exprimant dans un nouveau documentaire, The Return: Life After ISIS, elle a affirmé qu’elle et ses amis avaient été recrutés en ligne, a rapporté le Mail Online.

Elle a déclaré: «Je savais que c’était une décision importante, mais je me sentais juste obligée de le faire rapidement.

« Je ne voulais pas être l’ami qui a été laissé pour compte. »

Dans le film, qui était le premier récit détaillé depuis qu’elle a quitté le Royaume-Uni, elle a déclaré que les recruteurs se nourrissaient de la culpabilité qu’ils ressentaient de voir les musulmans souffrir dans le conflit syrien.

Begum, maintenant âgée de 21 ans, a déclaré qu’elle était le « mouton noir » de sa famille et qu’elle était « jeune et naïve ».

Elle a rejoint ses camarades de classe de Bethnal Green – Amira Abase et Kadiza Sultana – pour fuir le Royaume-Uni, a-t-elle dit, parce qu’elle voulait aider les gens dans la Syrie déchirée par la guerre.

Dans le documentaire, Begum pleure en parlant de la perte de ses trois enfants pendant la guerre en Syrie.

Elle voulait se suicider à cause du chagrin, a-t-elle déclaré.

Plus tôt cette semaine, la réalisatrice espagnole Alba Sotorra a déclaré que Begum n’était une menace pour personne, car elle était totalement brisée et avait besoin d’aide.

Sotorra a rencontré Begum au printemps 2020 dans un camp de réfugiés syriens, où elle a rappelé que la Britannique était si traumatisée qu’elle était incapable de s’exprimer.

S’adressant au Times, Sotorra a déclaré: « Au début, Shamima était comme un fantôme assis là, couvert, sans vie, comme une marionnette, une poupée. »

Sotorra, qui réalise un film sur un atelier animé par des femmes kurdes vivant dans le camp de Roj.

C’est là que Sotorra a rencontré Begum pour la première fois.

« Son manque de capacité à exprimer ses sentiments m’a rendu profondément triste pour elle », se souvient-elle.

« Puis, peut-être deux ou trois mois après que je l’ai rencontrée, nous avons eu ce jeu avec les enfants.

« Les enfants jouaient avec des cerfs-volants. Shamima était toujours très silencieuse.

« Et elle s’est assise sur l’un de ces chariots en train de regarder. J’ai vu une larme tomber de son œil. C’était la première fois. »

Dans le film, qui a été tourné en 2019, elle a déclaré qu’après la mort de son troisième enfant, un fils, elle est restée éveillée toute la nuit avec son corps.

Elle a déclaré: « Il était mon dernier espoir, il était la seule chose qui me gardait en vie. Je ne savais pas comment. Ce jour-là, j’ai juste pleuré pour tous mes enfants. J’ai pleuré pour eux tous. Personne ne pouvait m’aider, non on pouvait tout faire. »

Begum a déclaré qu’elle avait l’impression de vouloir se suicider après la mort de sa fille alors qu’elle était enceinte de son troisième enfant.

Elle a déclaré: « Quand elle est morte, c’était si difficile parce que je me sentais si seule et j’avais l’impression que mon monde entier s’effondrait devant moi et que je ne pouvais rien faire.

« J’avais l’impression que c’était de ma faute si je ne les avais pas fait sortir plus tôt.

« Quand elle est morte à ce moment-là, je voulais juste me suicider. J’avais l’impression que je ne pouvais même plus me lever pour courir quand il y avait des bombardements.

« La seule chose qui me maintenait en vie était mon bébé dont j’étais enceinte. J’avais l’impression que je devais le faire correctement en le faisant sortir et en lui donnant une vie normale. »

Elle a supplié les Britanniques de garder un « esprit ouvert » sur son retour au Royaume-Uni avec le changement d’apparence le plus grand indice qu’elle a été déradicalisée.

Dans le documentaire, elle supplie : « Je dirais aux gens au Royaume-Uni, donnez-moi une seconde chance parce que j’étais encore jeune quand je suis partie.

« Je leur demanderais de mettre de côté tout ce qu’ils ont entendu sur moi et d’avoir l’esprit ouvert sur la raison pour laquelle je suis parti et sur qui je suis maintenant en tant que personne. »

Mais en février, Begum a perdu une bataille juridique pour retourner au Royaume-Uni pour un recours en justice concernant la suppression de sa citoyenneté britannique.

La Cour suprême a statué à l’unanimité en faveur du gouvernement et a déclaré qu’elle ne pouvait pas revenir au Royaume-Uni pour une affaire judiciaire afin de récupérer son passeport britannique pour la sécurité du public.

Lord Reed a déclaré que son offre légale de récupérer sa citoyenneté britannique devrait être reportée jusqu’à ce qu’elle ne soit plus considérée comme une menace pour la sécurité nationale.