Shamima Begum a été “introduite clandestinement en Syrie pour rejoindre l’Etat islamique par un espion canadien”, selon un nouveau livre | Nouvelles du Royaume-Uni

Un espion canadien a introduit clandestinement l’écolière britannique Shamima Begum et deux amis en Syrie pour rejoindre l’Etat islamique et son rôle a été dissimulé par la police et le gouvernement britannique, selon un nouveau livre.

Mme Begum, qui est devenue une épouse djihadiste en Syrie, a ensuite été qualifiée de “menace pour la sécurité nationale” et déchue de sa nationalité britannique par le ministre de l’Intérieur, une décision soutenue par la Cour suprême.

Depuis l’éclatement du soi-disant califat d’Isis, Mme Begum vit dans un camp de détention syrien et envisage maintenant d’utiliser l’allégation de dissimulation officielle dans son prochain recours contre la décision de lui retirer sa nationalité britannique.

Elle soutiendra qu’en tant qu’enfant victime de trafiquants d’êtres humains, elle devrait être protégée par le gouvernement, et non persécutée.

Mme Begum a quitté son domicile à l’est de Londres et s’est rendue en Turquie avec deux amis – Kadiza Sultana et Amira Abase – le 17 février 2015.

D’après L’histoire secrète des cinq yeux, un livre sur la Grande-Bretagne et ses alliés internationaux du renseignement, les filles ont été rencontrées à Istanbul et passées en contrebande aux terroristes de l’EI en Syrie par Mohammed Al Rasheed, un agent double présumé travaillant pour l’Isis et le Canada, l’un des partenaires les plus proches du Royaume-Uni.

Le livre affirme qu’Al Rasheed a été arrêté en Turquie quelques jours plus tard et que son rôle présumé dans le trafic des trois filles a émergé, bien qu’il n’ait pas été immédiatement rendu public.

Si tel est le cas, cela signifie que Scotland Yard lançait des appels publics pour obtenir des informations sur le sort des filles alors qu’un agent travaillant pour un allié clé savait déjà ce qui leur était arrivé.

Deux responsables du Service canadien du renseignement de sécurité se sont rendus à Scotland Yard début mars et ont admis que leur agent avait aidé Mme Begum et ses amis, bien qu’il n’en ait été conscient qu’après avoir atteint le territoire de l’EI, selon le livre.

Scotland Yard a déclaré: “Nous ne commentons pas les questions relatives au renseignement.”

“Je ne détestais pas la Grande-Bretagne, je détestais ma vie”



Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: “C’est notre politique de longue date de ne pas commenter les questions de renseignement opérationnel ou de sécurité.”

Le Service canadien du renseignement de sécurité a été contacté pour commentaires.

L’été dernier, lors d’une interview, Mme Begum a déclaré qu’elle voulait être ramené au Royaume-Uni pour faire face à des accusations et a ajouté dans un appel direct au Premier ministre qu’elle pourrait être un “atout” dans la lutte contre le terrorisme.

Elle a insisté sur le fait qu’elle avait été “préparée” à fuir en Syrie en tant qu’enfant “muette” et impressionnable.

Begum a quitté sa maison de l’est de Londres avec deux amis en février 2015



Tasnime Akunjee, l’avocat de la famille Begum, a déclaré: “En novembre, Shamima Begum aura une audience à la SIAC [Special Immigration Appeals Commission] tribunal, où l’un des principaux arguments sera que lorsque l’ancien ministre de l’Intérieur Sajid Javid a déchu Shamima Begum de sa citoyenneté, la laissant en Syrie, il n’a pas considéré qu’elle était victime de la traite.

“Le Royaume-Uni a des obligations internationales quant à la façon dont nous considérons une personne victime de la traite et quelle culpabilité nous lui imposons pour ses actions.

“L’élément le plus choquant de tout cela est que les actions d’un agent de renseignement canadien faisaient partie intégrante de ce réseau de trafic. Quelqu’un qui est censé être un allié protégeant notre peuple plutôt que de trafiquer des enfants britanniques dans une zone de guerre. La collecte de renseignements semble avoir été priorité sur la vie des enfants.

“La Grande-Bretagne a salué ses efforts pour arrêter Isis et le toilettage de nos enfants en dépensant des millions de livres sur le programme Prevent et la surveillance en ligne.

“Cependant, en même temps, nous avons coopéré avec un allié occidental, échangeant des renseignements sensibles avec eux alors qu’ils ont effectivement attrapé des enfants britanniques et les ont trafiqués à travers la frontière syrienne pour les livrer à Isis, tout cela au nom de la collecte de renseignements. .

“Le calcul ici est que la vie des enfants britanniques, et le risque de leur mort, fait partie de l’algorithme du risque acceptable que nos alliés occidentaux ont pris.”