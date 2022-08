Shamim Khan et Arjun Sharma prennent la tête du deuxième tour

L’expérimenté Shamim Khan de Delhi et Arjun Sharma du Grand Noida ont apporté des cartes de trois moins de 69 ans pour prendre la tête conjointe à un total de huit moins de 136 après le deuxième tour du Championnat des joueurs PGTI 2022, ici jeudi. Khalin Joshi de Bengaluru a produit un 68 pour se classer deuxième à sept moins de 137. M. Dharma, un autre Bengalurien, était cinquième à égalité avec cinq moins de 139 après avoir égalé le record du parcours avec un 65. Le coéquipier de Dharma, Akshay Neranjen (70) , qui fait ses débuts professionnels cette semaine, était également cinquième à égalité.

Shivendra Singh Sisodia de Gurugram a également tiré un 65 pour égaler le record du parcours précédemment établi par Vikrant Chopra et Kapil Kumar en 2014. Sisodia a été classée septième ex aequo à quatre moins de 140 avec le duo Chandigarh d’Abhijit Singh Chadha et Harendra Gupta et Trishul Chinnappa de Bengaluru. .La coupe a été déclarée à quatre sur 148. Soixante professionnels ont fait la coupe.

Shamim Khan (67-69), double champion de l’Ordre du mérite du PGTI, a connu un départ lent sur le neuf de retour avec un birdie et un bogey. Cependant, Khan était sur une lancée après le virage alors qu’il drainait trois birdies consécutifs aux quatrième, cinquième et sixième qui comprenaient une conversion de 15 pieds. Par la suite, il a fait un autre bogey et un autre birdie pour terminer la journée en tête du classement. »Jouer après trois mois et mener est toujours bon pour la confiance. Aujourd’hui, le vent était moins fort qu’au premier jour. Mon back-neuf n’était pas génial mais j’ai rattrapé le premier neuf. Cette ronde a maintenu le rythme pour moi », a déclaré Shamim.

Arjun Sharma (67-69), 29 ans, luttant pour la forme dans la première moitié de la saison 2022, a suivi son 67 sans erreur du premier tour avec une autre super performance pour gagner une place par rapport à son égalité du jour au lendemain. deuxième, comme le co-leader Shamim. Arjun a eu un bogey précoce au deuxième mais a riposté avec une conversion d’aigle de quatre pieds au troisième et des birdies aux quatrième et neuvième pour faire le virage à trois sous. Sharma a ensuite ajouté deux birdies et bogeys chacun sur le neuf arrière ainsi que deux bons pars pour se maintenir dans la chasse.

«J’ai tiré cinq sous dans des conditions plus douces lors de la séance du matin le premier jour, mais mon trois sous aujourd’hui était meilleur parce que c’était difficile en raison des conditions extrêmement venteuses de la séance de l’après-midi. J’ai bien géré les conditions et je me suis accroché », a déclaré Arjun. “C’était un peu frustrant sur le neuf de retour car j’ai laissé tomber deux bogeys. Donc le birdie sur le dernier trou a été un gros booster de confiance », a-t-il ajouté. Après de mauvais départs le premier jour, M. Dharma (74-65) et Shivendra Singh Sisodia (75-65) sont revenus dans le mélange score record de 65 le deuxième jour.

Lire aussi- Ultimate Kho Kho: Odisha Juggernauts et Mumbai Khiladis espèrent faire un retour

Dharma est allé sans bogey après avoir touché 17 greens en temps réglementaire et manqué seulement deux fairways lors d’une journée qui l’a vu grimper de 50 places dans le classement. Sisodia l’a conduit à la perfection et a fait d’énormes récupérations dans sa manche qui comprenait neuf birdies et deux bogeys. Shivendra a gagné 62 places jeudi. Le champion en titre K. Prabagaran du Sri Lanka ainsi que les quatre golfeurs basés à Coimbatore, un professionnel et trois amateurs, ont raté le cut.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici