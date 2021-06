Shameless Shamima Begum gémit qu’elle n’a pas pu regarder la réunion des amis à l’intérieur du camp de l’Etat islamique

SHAMIMA Begum a gémi de ne pas pouvoir regarder la réunion des amis fde son camp ISIS lors d’une interview avec la presse britannique.

La mariée djihadiste de 21 ans a fui la Grande-Bretagne pour rejoindre le groupe militant en 2015, alors qu’elle avait 15 ans, mais affirme qu’elle n’était pas une terroriste.

Dans une interview avec le journaliste britannique Andrew Drury, Shamima a déclaré qu’elle avait raté la réunion des amis.

« J’aurais aimé pouvoir regarder, mais j’ai entendu dire que ce n’était pas si génial de toute façon », a-t-elle déclaré.

Elle est actuellement détenue au camp de prisonniers d’Al-Roj en Syrie après avoir été déchue de sa nationalité britannique.

Dans sa dernière interview, Shamima a déclaré au journaliste Andrew Drury : « Je ne pense pas que j’étais un terroriste. Je pense que j’étais juste un gamin stupide qui a fait une erreur. »

Elle a également ajouté qu’elle n’avait pas besoin d’être réhabilitée – mais qu’elle aimerait plutôt aider les autres à se réadapter, rapporte le Daily Mail.

Shamima a déclaré: « Personnellement, je ne pense pas que j’ai besoin d’être réhabilité, mais je voudrais aider d’autres personnes à être réhabilitées. J’aimerais aider. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle dirait aux personnes qui ne veulent pas qu’elle retourne au Royaume-Uni, elle a répondu : « Puis-je rentrer à la maison s’il vous plaît, s’il vous plaît ? »

L’ex-mariée djihadiste a également commencé à porter des vêtements de style occidental, notamment des jeans et des casquettes de baseball.

Elle a expliqué: « Je porte ces vêtements et je ne porte pas de hijab, car cela me rend heureuse. Et tout ce qui me rend heureuse dans ce camp est comme une bouée de sauvetage. »

Shamima a déclaré dans le camp qu’elle aimait écouter la musique de Kanye West et a suivi l’annonce de son divorce avec Kim Kardashian – et elle a même regardé des rediffusions de Friends.

La Londonienne a récemment pris la parole dans un nouveau documentaire, The Return: Life After ISIS, affirmant qu’elle et ses amis avaient été recrutés en ligne, a rapporté le Mail Online.

Elle a dit qu’elle était « jeune et naïve » lorsqu’elle a décidé de quitter le Royaume-Uni et de rejoindre l’Etat islamique.

Elle a ajouté : « Je savais que c’était une décision importante, mais je me suis juste sentie obligée de le faire rapidement. Je ne voulais pas être l’ami qui a été laissé pour compte.

Shamima a déclaré que les recruteurs se nourrissaient de la culpabilité qu’ils ressentaient de voir les musulmans souffrir dans le conflit syrien.

Un cinéaste qui l’a rencontrée dans un camp de réfugiés en Syrie l’année dernière a déclaré qu’elle n’était une menace pour personne, mais qu’elle était brisée et avait besoin d’aide.

La réalisatrice espagnole Alba Sotorra a déclaré au Times : « Au début, Shamima était comme un fantôme juste assis là, couvert, sans vie, comme une marionnette, une poupée. »

Il a ajouté: « Son manque de capacité à exprimer ses sentiments m’a rendu profondément triste pour elle.

« Puis, peut-être deux ou trois mois après que je l’ai rencontrée, nous avons eu ce jeu avec les enfants.

« Les enfants jouaient avec des cerfs-volants. Shamima était toujours très silencieuse.

« Et elle s’est assise sur l’un de ces chariots à regarder. J’ai vu une larme tomber de son œil. C’était la première fois. »

Shamima a donné naissance à trois enfants en Syrie, mais tous sont morts.

Dans un documentaire tourné en 2019, elle a déclaré qu’après la mort de son troisième enfant, un fils, elle est restée éveillée toute la nuit avec son corps.

Elle a déclaré: « Il était mon dernier espoir, il était la seule chose qui me gardait en vie. Je ne savais pas comment.

« Ce jour-là, j’ai juste pleuré pour tous mes enfants. J’ai pleuré pour eux tous. Personne ne pouvait m’aider, personne ne pouvait rien faire. »

Shamima a été vaincue dans sa bataille juridique pour retourner au Royaume-Uni pour un appel devant le tribunal concernant la suppression de sa citoyenneté britannique plus tôt cette année.

La Cour suprême a statué à l’unanimité en faveur du gouvernement et a déclaré que Shamima ne pouvait pas revenir au Royaume-Uni pour une affaire judiciaire afin de récupérer son passeport britannique pour la sécurité du public.

En rendant sa décision, Lord Reed a ravagé un précédent jugement de la Cour d’appel et a déclaré qu’il avait « fait sa propre évaluation des exigences de [national] sécurité » sans aucune « preuve relative ».

Elle a insisté sur le fait qu’elle était « jeune et naïve » lorsqu’elle a rejoint le groupe militant Crédit : Le retour : la vie après Isis