Shamar Leggette, suspect du vol de l’évêque de Brooklyn Lamor Whitehead, abattu par les US Marshals

Métro





Un criminel de carrière soupçonné d’avoir volé le flashy évêque de Brooklyn, Lamor Whitehead, lors d’un service diffusé en direct en 2022, a été abattu par les US Marshals dans le New Jersey mercredi, ont déclaré des sources policières au Post.

Shamar Leggette – qui est troisième du classement liste des personnes les plus recherchées de New York fugitifs – a été tué lors d’un affrontement avec les maréchaux qui tentaient de l’arrêter pour vol à main armée, ont indiqué les sources.

Leggette, 41 ans, a tiré sur des policiers alors qu’il quittait le MHO Inn and Suites à Monmouth Junction, où ils attendaient de l’arrêter, NBC New York a rapporté.

Une femme avec qui il se trouvait à l’intérieur de l’hôtel s’est rendue aux autorités avant que Leggette ne sorte en tirant, selon la station.

Leggette, qui a purgé deux peines dans une prison d’État, a été identifié comme suspect dans le vol effronté de l’église l’année dernière après l’arrestation de ses deux complices.

Shamar Leggette, 41 ans, figurait sur la liste des personnes les plus recherchées de New York et était également recherché par la police du Rhode Island. Avec l’aimable autorisation de la police de New York

Le trio de bandits masqués a pris d’assaut les ministères internationaux des Leaders de demain à Canarsie le 24 juillet 2022, au milieu du sermon diffusé en direct par Whitehead.

Les images du braquage montrent le tristement célèbre pasteur frappé au sol alors que les hommes armés entraient en courant. Ils ont ciblé Whitehead et sa femme – s’emparant de la montre Rolex de 75 000 $ de l’évêque, d’une montre Cavalier de 75 000 $ et d’une bague en rubis et diamants de 25 000 $, entre autres objets de valeur. .

L’évêque, vêtu d’un costume Gucci, s’est rendu sur Instagram Live mercredi soir pour évoquer la mort de son braqueur.

L’évêque de Brooklyn, Lamor Whitehead, est connu pour rouler en Rolls Royce. Paul Martinka

Whitehead est connu comme l’évêque « Bling ». Paul Martinka

Il a déclaré que Leggette «était le gars qui a mis l’arme au visage de ma femme et qui a mis l’arme au visage de ma fille de huit mois» lors du vol devant la caméra au cours duquel sa femme tenait leur petite fille.

“Donc, c’est le gars qui était en liberté et il est venu et m’a mis le pistolet sur la tempe et a arraché mon collier de clergé et mes chaînes et il a été tout simplement brutal”, a déclaré Whitehead, annonçant que Leggette avait été tué par les maréchaux.

“Mes condoléances vont vraiment à sa famille”, a-t-il poursuivi. “C’est une situation triste où, une fois de plus, nous, en tant que peuple afro-américain, c’est un cycle de destruction… C’est tellement insensé.”

Les maréchaux américains tentaient d’arrêter Leggette pour le vol d’église de 2022 lorsqu’il a pointé une arme sur eux.

L’évêque – qui fait lui-même face à des accusations d’extorsion et de fraude électronique – a déclaré qu’il avait pardonné aux trois hommes qui l’avaient volé et qu’il aimerait rencontrer la famille de Leggette pour leur faire savoir qu’il n’avait aucune animosité à leur égard avant de proposer d’accomplir le service pour ses funérailles.

“Je lui pardonne et je souhaite étendre mes services à la famille”, a déclaré Whitehead. “Je ferais son éloge, je prêcherai le service, tout ce que je peux faire en qualité de pasteur, je le ferai gratuitement.”

Le pasteur a heurté le sol alors que les hommes armés le volaient.

Leggette a été libéré sur parole de la prison d’État six mois seulement avant le vol très médiatisé.

Il avait purgé une peine pour vol qualifié, tentative de meurtre et possession d’armes, selon les archives. Il avait déjà purgé une peine pour vol au premier degré d’août 2003 à juillet 2010, selon les dossiers.

Cette condamnation découle de l’agression armée en 2002 de l’ancien joueur de la NBA et alors meneur des Nets Chris Childs devant un restaurant de Manhattan appartenant à Sean « P. Diddy »Peignes.

Leggette, qui avait 20 ans au moment du crime, a pointé une arme sur Childs alors que d’autres voleurs lui prenaient sa montre d’une valeur de 20 000 $, 800 $ en espèces et son téléphone portable.

Les maréchaux américains ont tiré et tué Leggette lorsqu’il a ouvert le feu sur eux à Monmouth Junction. NBC New York

L’un de ses complices a ordonné à Leggette d’appuyer sur la gâchette avant que le basketteur ne le supplie d’arrêter et ne remette aux bandits sa bague en diamant de 3 500 $.

Leggette était également recherché pour tentative de meurtre et de vol qualifié en relation avec une agression dans le Queens au cours de laquelle il a pris 7 000 $ en espèces à une femme alors qu’elle se rendait à la banque, puis a tiré avec une arme à feu sur un passant, mais il a raté son coup, selon les archives de l’État.

Il était également recherché dans le Rhode Island pour avoir tiré sur un homme et volé des bijoux d’une valeur de 50 000 $ à Providence en août dernier. ABC6 Rhode Island News a rapporté.

Leggette avait déjà purgé deux peines dans une prison d’État pour vols à main armée. NBC New York

Les complices de Leggette dans le vol de l’église de Brooklyn ont plaidé coupables du crime.

Le bureau du Marshal des États-Unis n’a pas immédiatement répondu à l’appel d’un journaliste du Post mercredi soir.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo