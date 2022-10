Shama Sikander s’ouvre sur les rumeurs d’épouser un médecin et d’avoir un enfant avec lui : “J’ai toujours dit aux gens que…”

Les acteurs et actrices sont souvent victimes de rumeurs et de spéculations et Shama Sikander ne leur est pas étrangère. L’actrice de Yeh Meri Life Hai a récemment parlé d’une étrange rumeur sur elle-même, selon laquelle elle est mariée à un médecin et a également un enfant avec lui.

Lorsque Shama a été interrogée à ce sujet, elle a précisé que l’enfant sur ses photos était sa nièce et que, comme les actrices de l’époque se mariaient avec des médecins, quelqu’un vient de faire une rumeur à son sujet. Elle a dit qu’elle n’avait jamais essayé de cacher son statut relationnel.

“La rumeur disait que j’étais mariée à un médecin et que j’avais un enfant parce qu’il y avait une photo de moi avec ma nièce qui était imprimée et les gens disaient que c’était ma fille. J’ai donc dû les informer qu’elle était la fille de mon frère. Et à ce moment-là, beaucoup d”actrices se mariaient avec des médecins, donc je pense qu”ils ont lancé une rumeur à mon sujet. J”ai toujours dit aux gens que si je devais être en couple avec quelqu”un, je serai toujours ouvert à ce sujet et Je ne le cacherai pas”, a déclaré Shama à TellyChakkar dans une interview.

Parlant de sortir avec son mari James Millirion, Shama a déclaré qu’elle était assez ouverte sur leur relation. Elle se souvient d’un moment où un journaliste lui a posé des questions sur James après avoir été aperçus se tenant la main en marchant. Elle a dit au journaliste que James était son petit ami et qu’elle était amoureuse de lui.

Shama pense qu’après avoir accepté sa relation en public contrairement à d’autres actrices qui la cachaient en disant qu’elles ne sont que des amies, de nombreuses actrices ont commencé à sortir avec leurs partenaires. “Je ne comprenais pas pourquoi si vous êtes une actrice, vous ne devriez pas avoir de petit ami et s’il y a un acteur, il peut avoir une femme ou une petite amie. Les filles mourraient toujours pour lui mais si elles voyaient un gars avec une actrice, C’est fini. Je veux dire, les femmes ne méritent pas d’aimer ? Combien de temps pouvez-vous attendre un partenaire ? Tout le monde a besoin de quelqu’un en qui ils peuvent avoir confiance et se sentir en sécurité ou chez eux. Je me sens bien d’avoir probablement contribué quelque chose à ça”, a-t-elle conclu.