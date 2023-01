Shama Sikander se fait brutalement troller pour avoir partagé une photo en bikini tout en paressant sur le lit

La célébrité “sexaholic” Shama Sikander est populaire parmi ses fans pour avoir publié des photos et des vidéos torrides sur Instagram. Shama continue de partager ses photos en bikini et ses vidéos grésillantes sur les réseaux sociaux et elle a récemment attiré l’attention des internautes après avoir partagé des photos chaudes dans un bikini noir et blanc à pois. Les images proviennent des vacances de Shama à Bangkok et elles deviennent virales. Mais, Shama Sikander s’est également fait piéger par certains internautes pour avoir publié des photos aussi audacieuses.

Sur l’une des photos partagées par l’actrice de Yeh Meri Life Hai, on peut la voir allongée sur un lit en bikini. Shama a légendé la photo, “Faire du farniente cozzzzx c’est dimancheyyyy.” La photo chaude qui a été adorée par les fans de Shama, mais certains utilisateurs de médias sociaux l’ont brutalement trollée. Un utilisateur a commenté: “Wahiyat aurat, sirf attention chahiye isko.” Un autre a écrit “bon marché”.





Plus tôt, Shama avait également partagé des photos de ses vacances en Thaïlande en bikini. À côté d’eux, elle a écrit: «Mon lit me manque, se réveiller avec cette vue magnifique sur le parc Lumphini, le confort et la beauté d’être dans Earth Element, merci @sobangkok pour son incroyable hospitalité. Merci ma chérie So Mat @matchuladul d’avoir pris un si grand soin des petits détails de notre séjour. Je t’aime, je t’aime. Gros câlin.”

Pendant ce temps, Shama Sikander a fait ses débuts à Bollywood avec Aamir Khan dans Mann. Dans le film, Shama a joué un rôle de camée de Kamini. Shama est ensuite passé à la télévision et est devenu un visage populaire en jouant dans la série télévisée Yeh Meri Life Hai. Elle a également joué dans un court métrage intitulé Sexaholic.