Shama Sikander prend d’assaut Internet avec sa photo nue couvrant des actifs avec un chapeau surdimensionné

L’actrice Shama Sikander, qui est surtout connue pour son travail dans des émissions de télévision telles que ‘Yeh Meri Life Hai’ (2003-2005), le court métrage ‘Sexaholic’ et la mini-série ‘Maaya: Slave of Her Desires’, se prépare nos réseaux sociaux s’enflamment avec sa photo scintillante et sexy où elle est vue posant nue tout en couvrant ses atouts avec un chapeau surdimensionné.

Avec ses cheveux coiffés de boucles et sa peinture à ongles argentée attirant notre attention, Shama a posé en toile de fond d’une grande fenêtre à panneaux blancs laissant entrer la lumière naturelle, c’était juste assez pour cliquer sur l’image parfaite.

Shama se tenait nue en posant alors qu’elle couvrait ses biens avec un chapeau de jute noir surdimensionné, qui peut facilement être repéré sur une plage. « Sa saison des chapeaux… », a écrit Shama en légende et l’a suivi de quelques hashtags dont « #hats #fashion #style #love #newyork #beautiful #happiness #loveyourself #motivation #positivevibes #inspiration. »

Regardez la photo ici :

Ce n’est pas la première fois que Shama brise Internet avec ses photos audacieuses. Plus tôt également, Shama a partagé des photos de bikinis racés, recouverts uniquement d’un drap de lit et de tenues qui l’aident à afficher sa silhouette en sablier et à accentuer ses courbes.

Jetez un œil à certaines de ses photos ici :

Pour les non avertis, Shama entretient une relation stable avec l’homme d’affaires américain James Milliron.