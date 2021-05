Shama Sikander clarifie les choses en optant pour la chirurgie esthétique

Shama Sikander ne croit pas qu’il faut hacher ses mots et appelle un chat un chat. Elle ferme souvent les trolls qui commentent ses publications et font également une déclaration audacieuse sur sa page Instagram. Lors d’une interaction récente, on a demandé à Shama si elle était passée sous le bistouri ou si elle avait fait des procédures cosmétiques pour changer son apparence. L’acteur a confirmé qu’elle avait fait un traitement au botox mais pas de chirurgie plastique.

Shama a déclaré à un grand quotidien: « Il n’y a pas de chirurgie plastique dans mon cas. Je ne sais pas pourquoi les gens disent que j’ai subi une chirurgie plastique alors qu’il ne s’agit que de procédures esthétiques. Quand les gens m’ont vu, j’étais une fille qui grandissait. Tellement certain des changements physiques étaient toujours en cours. Mais à partir de maintenant, si je change complètement, dites-le-moi. Je m’entraîne bien, je mange bien et je médite, donc le changement sur ma peau est aussi à cause de cela. Les gens ne m’ont pas vu pendant tant d’années quand j’étais sorti de l’industrie et que je traversais une dépression. »

le Yeh Meri Life Hai l’acteur a ajouté: « J’ai suivi un traitement au botox mais cela ne rentre pas dans la catégorie de la chirurgie corrective. Je ne suis pas passé sous le bistouri. En même temps, les gens ne devraient pas être dérangés du tout si un acteur ou une actrice y va pour la chirurgie plastique. En fin de compte, c’est leur argent durement gagné. Les gens peuvent bien sûr avoir des opinions, mais trolling je ne comprends pas. Les trolls m’affectent rarement maintenant, tout cela grâce à la méditation que je pratique régulièrement. Cela m’aide à rester calme. «