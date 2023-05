Shama Sikander a-t-elle eu un dysfonctionnement de sa garde-robe lors d’un tournage audacieux dans une veste déboutonnée et révélatrice ?

L’actrice Shama Sikander a séduit les fans avec ses dernières photos et vidéos de sa séance photo. L’actrice portait un blazer court déboutonné avec une jupe crayon et un pendentif pour le tournage, donnant des vibrations totales de ‘boss lady’. Cependant, dans la vidéo qu’elle a partagée du tournage, l’actrice a mentionné « oups » dans la légende, ce qui a conduit beaucoup à spéculer qu’il y avait eu un dysfonctionnement de la garde-robe.

Mercredi, Shama a partagé une photo d’elle dans le blazer déboutonné, appuyée contre un mur blanc et a écrit : « Peut-être qu’elle est née avec : #confidence. » La photo avait beaucoup de fans qui l’appelaient une « dame patronne ». L’un d’eux a écrit: « Vous êtes toujours élégant, vous savez. » Un autre a commenté: « La façon dont vous vous comportez, peu de gens le peuvent. »

Cependant, jeudi, l’actrice a partagé une vidéo du même tournage où elle pouvait être vue en train de donner diverses poses dans la même tenue et au même endroit. Ce qui était inhabituel, c’était la légende. « Oups…. Ye kya ho gaya », a écrit l’actrice, avant de préciser avec le hashtag #JustKidding. Cependant, il semble que la plaisanterie ait été perdue pour beaucoup. De nombreux portails d’information ont même publié des titres sur le « dysfonctionnement de la garde-robe » de Shama et quelques mamelles de médias sociaux ont également critiqué l’actrice pour « ne pas porter » correctement sa tenue vestimentaire.





Il y avait encore beaucoup de gens qui louaient Shama pour son look audacieux. « Chaque fois que je vois tes photos, je manque de mots pour décrire à quel point tu es belle. » D’autres ont fait écho à ce sentiment.

Shama Sikander, surtout connue pour son apparition dans l’émission télévisée Ye Meri Life Hai et le court métrage Sexaholic, est une figure populaire sur les réseaux sociaux. Elle partage régulièrement des aperçus de sa vie personnelle et professionnelle sur Instagram pour ses plus de 3 millions de followers. Les photos et vidéos audacieuses et sexy de l’actrice sont un succès auprès de ses fans.