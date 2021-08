Shalini Pandey, star de « Jayeshbhai Jordaar », à propos de sa transformation époustouflante

Shalini Pandey, qui sera bientôt vue dans ses débuts au cinéma en hindi sur grand écran dans la vedette de Ranveer Singh, « Jayeshbhai Jordaar », a épaté tout le monde avec sa transformation physique. Elle est la plus en forme et ses photos glamour sur les réseaux sociaux ont stupéfié tout le monde. Shalini, qui est devenue célèbre avec sa performance dans « Arjun Reddy », dit avec confiance qu’elle n’a jamais ressenti la pression d’avoir une certaine apparence pour l’industrie.

Shalini déclare : « J’ai toujours eu confiance en mon physique et je n’ai jamais vraiment prêté attention à ce que les gens en disaient. J’ai adoré la phase dans laquelle je me trouvais physiquement et je ne me suis jamais vraiment mis la pression pour être un certain type de corps. «

Elle admet que les femmes sont inutilement surveillées pour leur apparence. « Je sens que les femmes sont soumises à beaucoup de pression pour être physiquement d’une certaine manière et ce n’est pas juste. Donc, je ne considère pas vraiment cela comme une transformation. Je le considère comme une phase qui a été réalisée pour la façon dont je J’avais besoin d’être vu à l’écran pour mon rôle. Cependant, je suis content de mon apparence en ce moment et je me sens bien dans ma tête aussi. «

Shalini dit qu’elle a été soucieuse de sa santé toute sa vie. L’actrice a déclaré : « J’ai surtout été un mangeur sain presque toute ma vie. J’ai toujours été dans le sport et j’ai commencé à nager depuis le 5e niveau. J’étais dans beaucoup de sports en fait comme le badminton et le volley-ball et d’autres. une sorte d’enfant de plein air. Alors oui, je suis un maniaque du fitness depuis toujours. «

Shalini ajoute: « Pour cette perte de poids particulière, j’ai suivi un plan de repas et heureusement, je faisais un film qui nécessitait une quantité immense de répétitions de danse qui ont ajouté à ma perte de poids. Donc, il n’y a rien de spécifique que j’ai fait pour perdre mon poids, mais je sens que le plan de repas a très bien fonctionné. Je dansais environ quatre heures par jour et c’est beaucoup de cardio qui m’a beaucoup aidé. «

Shalini est super excitée pour la sortie sur grand écran de Jayeshbhai Jordaar dans laquelle elle joue aux côtés de la superstar Ranveer Singh. Elle dit qu’elle «savoure» l’excitation de voir son film sortir en salles et ne ressent pas la pression des attentes. Ranveer a salué Jayeshbhai comme un « script miracle ».

« J’ai toujours hâte de travailler dans des films et j’ai toujours apprécié le processus d’acteur et de réalisation. Donc, je ne dirais pas que mes débuts en hindi sur grand écran me mettent sous pression. J’appellerais cela de l’excitation. parce que je suis toujours euphorique et j’attends avec impatience la sortie du film. Donc, je suis en fait très, très, excité de voir comment les gens vont recevoir le film et ma performance. J’ai vraiment travaillé dur pour ça , » elle dit.

En tant qu’artiste, Shalini est à l’aise de toujours modifier son type de corps pour améliorer ses performances à l’écran.

Elle dit : « Je suis une actrice qui investit beaucoup d’énergie et de passion dans chaque projet que je choisis. Je veux que mes performances parlent d’elles-mêmes et je m’efforcerais de tout faire pour offrir une performance qui, espérons-le, sera remarquée et fera l’objet de discussions. Je n’ai aucun problème à modifier mon type de corps si le script et mon réalisateur veulent que j’aie une certaine apparence à l’écran.

Shalini ajoute : « Il peut y avoir d’immenses changements hormonaux tout en transformant votre corps parce que, vous savez, vous mettez votre corps sous beaucoup de pression lorsque vous ajoutez ou perdez du poids. Cependant, je le ferais toujours si le script l’exige, car si mon personnage doit avoir une certaine apparence, alors pourquoi pas. Cela ne fera que m’aider à offrir les performances les plus authentiques à l’écran.