Shalin Bhanot se dispute avec BB pour du poulet, Archana Gautam s’en prend à l’acteur

Grand Patron 16: Shalin Bhanot et sa lutte pour obtenir suffisamment de poulet continue. Dans la nouvelle promo partagée par Colors, on peut voir Shalin demander constamment à BB de lui envoyer du poulet. Bigg Boss l’appelle dans la salle des confessions et le confronte en disant “baar baar alag se chicken nahi aayega.” Shalin perd son sang-froid et se dispute avec BB, mais ce dernier le fait taire en disant “Ho gaya”.

Hier, après que MC Stan ait remporté la tâche du procès en salle d’audience, il s’est vu attribuer de la nourriture pour les colocataires et a également eu la liberté de la distribuer selon sa volonté. Parmi les autres produits alimentaires, des boîtes de poulet ont également été fournies, mais Stan les a données à Abdu et lui a demandé de les garder en sécurité. Bhanot soutient son argument en déclarant que les colocataires se comportent “inhumains” mais BB ne se soucie pas d’écouter. Shalin devient furieux et erre comme une hyper personne. Tina essaie de le calmer, mais réussira-t-elle ? Même Archana Gautam s’en prend au comportement de l’acteur.

Dans la tâche BB Ki Adalat, donnée par Bigg Boss, les colocataires ont pointé du doigt la relation entre Soundarya Sharma et Gautam Vig. La maison est transformée en salle d’audience, Ankit Gupta et Gori Nagori sont considérés comme des juges et Nimrit Kaur Ahluwalia joue un avocat.

Nimrit est vue en train de présenter son cas en disant: “Soundarya aur Gautam … relation waakae hi fake hai? (Leur relation est-elle réellement fausse?)” Archana Gautam est venu en tant que premier témoin et a dit: “Mujhe yeh rishta fake lagta hai (je pense que cette relation est fausse).”

On voit Gautam se justifier en disant que quels que soient ses sentiments, ils sont là. Tina Datta était un autre témoin qui a déclaré: “Tout d’un coup, comment cette relation s’est-elle transformée en amour.” À quoi, Soundarya réplique et dit : “Fake ki baat kar rahe hai toh Shalin aur Tina kya kar rahe hai (Si vous parlez de bing fake, que font Shalin et Tina).” Soundarya faisait allusion à leur proximité croissante dans la série. Les concurrents de Bigg Boss 16, Priyanka Chaudhary et Ankit Gupta, qui ont l’air adorables ensemble, se sont disputés verbalement. On les voit se disputer après une bagarre avec leur colocataire Shalin Bhanot.