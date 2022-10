Shalin Bhanot prend six paquets de poulet, Sreejita De et Gautam Vig réagissent

L’émission Bigg Boss de Salman Khan est l’une des émissions de téléréalité les plus controversées en Inde. Chaque concurrent de cette émission attire l’attention des téléspectateurs. Le 16e saison de Bigg Boss a été créée le 1er octobre.

Briser les traditions est la norme dans cette édition qui change la donne, Bigg Boss défie encore une autre convention établie de longue date consistant à distribuer un lot commun de rations et de produits d’épicerie à tous les concurrents. La nouvelle règle est que la ration sera distribuée en quatre lots pour les occupants des quatre chambres séparées.





Si les occupants d’une chambre manquent d’une marchandise, ils devront s’en passer et il leur est interdit de l’emprunter à d’autres colocataires. Ce décret de Bigg Boss a stimulé les querelles sur la nourriture. Shalin Bhanot prend six paquets de poulet parce qu’il a une condition médicale qui l’oblige à avoir une quantité adéquate de protéines. Sreejita De et Gautam Vig sont choqués de ne pas avoir de poulet du tout pour eux-mêmes.

Sans oublier que les colocataires se chamaillent pour un seul pot de café, car les amateurs de café ont les yeux rivés sur le pot. Il sera passionnant de voir comment les concurrents gagnent leurs privilèges de rationnement avec la règle modifiée.





Rien n’échappe à l’œil de Bigg Boss, qui observe que le capitaine de la maison Nimrit Kaur Ahluwalia a un problème avec l’un des colocataires. Bigg Boss la convoque dans la salle des confessions et l’interroge à ce sujet. Nimrit partage qu’elle est en colère contre Priyanka Chahar Choudhary, qui sympathise avec Manya Singh (l’un des trois candidats qui doit faire toutes les tâches ménagères dans le cadre de la punition pour s’être excusé lors de l’exercice de nomination).

Nimrit raconte qu’elle a repéré Priyanka informant Manya qu’elle peut cuisiner selon son confort. Prenant note de cela, Bigg Boss habilite Nimrit à soulager un concurrent parmi Tina Datta, Manya Singh et Soundarya Sharma de la punition de faire les tâches ménagères et à demander à Priyanka de rejoindre le trio puni à leur place. Il sera intéressant de regarder qui le capitaine soulage de la corvée.

Malgré le drame, l’adorable Abdu Rozik apporte une ambiance amusante à la maison en plongeant dans la piscine et en invitant tous les candidats à le rejoindre.