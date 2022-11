Shalin Bhanot-MC Stan se bat physiquement après une dispute avec Tina Datta

La renommée de Bigg Boss 16 Shalin Bhanot et MC Stan sont devenus des rivaux. Dans la nouvelle promo partagée par la page officielle de Colors TV, on peut voir Shalin et MC Stan se battre physiquement contre Tina Datta

Selon les médias, tout a commencé lorsque Shalin massait les pieds de Tina qui s’était blessée. Cependant, Tina lui a demandé de ne pas lui faire de massage car cela lui faisait plus mal. MC Stan, qui était également assis là, a suggéré à Shalin de ne pas lui faire de massage. Mais Shalin l’a ignoré, ce qui a mis Stan en colère. Cette dispute a conduit à une grosse bagarre entre le duo.

Pendant ce temps, Shiv peut également être vu en train de soutenir MC Stan. Les internautes ont réagi au teaser. L’un d’eux a écrit : « Aaj raat pata chalega kon shi hai kon galt hai ». Le deuxième a dit: « NOUS SOMMES AVEC SHALIN Si vous aimez #ShalinBhanot mais que vous avez peur des grands fandoms … ne vous inquiétez pas … il se débrouille très bien dans la série. il a besoin de soutien maintenant. La troisième personne a dit: “Ye #TinaDatta et #ShalinBhanot kis kis sujets pe ladte rehte hai ??..inka hi kuch samaj ni aata..dono ko faltu ki chid chid krni hai bs.”

Un autre a déclaré : « #ShalinBhanot donne un maximum de contenu ! C’est à son crédit que la série est un succès net après 2 saisons de flop. ” La cinquième personne a commenté: “Stan a abusé de #ShalinBhanot en utilisant d’abord Maa ki gaali. Stan abuse de tout le monde. Le sixième a déclaré: «#MCStan contrôlait sa colère depuis le premier jour, mais après tout, c’est un gangster, donc cela doit arriver. #BB16 #ShalinBhanot body se kuch nhi hota jigra lagta hai maarne ko. #ShivThakre #AbduRozik.

Plus tôt, les fans de Bigg Boss se sont rendus sur Twitter et ont critiqué Sajid Khan pour son arrogance et son parti pris. Certains d’entre eux l’ont également critiqué pour avoir fumé ouvertement dans la maison de Bigg Boss et ne pas en être désolé. L’un d’eux a écrit : « Pura ennuyeux h Sajid khan koi Game nahi h uska. Khali Ghar m kute kuti Pal rakhe h apneliye. Le second a dit: «Qu’en est-il de son faux jeu d’acteur et de sa fausse gentillesse dans la maison BB. Il a continué à fumer dehors et #BiggBoss lui a quand même donné des cigarettes. Tout le temps, la plupart de la nourriture va à ce cochon. Son niveau actif est identique à celui du cochon. s’il vous plaît, jetez cet agresseur hors de # BiggBoss16.