Shalin Bhanot ko ‘shaana kar’, dit le rappeur Ikka à MC Stan lors d’un concert en direct

Récemment, le rappeur Ikka et Seedhe Maut sont entrés dans la maison Bigg Boss 16 pour se produire en direct avec MC Stan le soir du Nouvel An. Au cours de leur concert en direct, Shalin Bhanot et Tina Datta se sont rapprochés et ont commencé une romance qui a attiré l’attention de tout le monde.

Plus tard, tous les colocataires ont été vus en train de bavarder sur les deux. Même Bigg Boss s’est mis en colère lorsque Shalin et Tina ont enfreint les règles lors du concert live de MC Stan, Seedhe Maut et Ikka. Les internautes les ont également critiqués pour avoir gâché leur concert en direct. Maintenant, dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, MC Stan a été entendu dire à tout le monde que son ami Ikka était irrité après avoir vu la romance de Tina et Shalin.





Il a révélé qu’Ikka lui avait dit ki, “bhai ye kya chalu hai, y kya horra hai”. Il a en outre dit à MC Stan, “Shalin ko shaana kar”, ce qui signifiait que cela le faisait sortir de cette maison. Après les moments agréables de Tina Datta et Shalin Bhanot pendant MC Stan, le concert de Seedhe Maut et Ikka a attiré l’attention, les internautes se sont tournés vers Twitter et ont exprimé leur colère car ils sentaient que Tina et Shalin avaient gâché le concert de MC Stan.

La première personne a écrit : « Aaj #MCStan ke show ke doraan #TinaDatta aur #ShalinBhanot ki jo agissant chal rahi thii wo kyaa thaa matlab stupidité kuch zyada hee nhi fehlaa rhe hai yeh dono kis kis ko meri baat sahi lag rhi hai ! Retweet pour Meri baat sahi haii Like pour bilkul sahi hai dono kardo !”

Aaj #MCStan ke montrer ke doraan #TinaDatta aur #ShalinBhanot ki jo agissant chal rahi thii wo kyaa thaa matlab stupidité kuch zyada hee nhi fehlaa rhe hai yeh dono kis kis ko meri baat sahi lag rhi hai!

Retweet pour Meri baat sahi haii

Comme pour bilkul sahi hai dono kardo ! – Ubaid Siddiqui (@UbaidSiddiquiYT) 1 janvier 2023

Le deuxième a dit: “#ShreejitaDe sahi bol rahi thi #TinaDatta ko sirf ladko ka attention chahiye hota hai bapre 1 don pehle kitna kuch bolti hai #ShalinBhanot ko aur consert me hug aur itna attention plus malade.” La troisième personne a écrit: “Donc putain de vrai itni gussa kabhi #ArchnaGautam pr ni aayi jitni aaj #ShalinBhanot aur #TinaDatta ki #overacting dekh kr aayi très pas cher frère très #pas cher #sidhemaut ka pura #Concert barbad krdiya #SajidKhan a secoué #MCIEVE #MCStan #Ikka #BiggBoss16 #BB16 #BiggBoss #AsliFans.

Yaha j’essaie de comprendre quoi #SeedheMaut #MCStan sont en train de chanter Peechae vous #TinaDatta et #ShalinBhanot ki bakwas chal rahi hai. Yaar #Bigboss16 muet kar dia karo yaar inn logo ko s’il vous plait. #Bb16— bigboss_debug par mani (@Madman_210) 1 janvier 2023

#TinaDatta & #ShalinBhanot vient de foutre en l’air toute l’ambiance pendant #MCStan Afficher.

Au fait, il a fait tomber mes parents aussi dans la chanson Rap #MCStan

J’ai juste adoré pas de mots pour exprimer

Reconnaissant pour toujours #BiggBoss16 MC STAN FAIT GAGNER DHH – BeingHumourless (@Humourlessguy) 1 janvier 2023

La quatrième personne a écrit: “#TinaDatta & #ShalinBhanot viennent de foutre en l’air toute la Vibe pendant l’émission #MCStan. Au fait, il a fait tomber mes parents aussi dans la chanson de rap #MCStan. Je n’aimais pas de mots pour exprimer la gratitude éternelle de #BiggBoss16. Un autre a dit: “Yaha, j’essaie de comprendre ce que #SeedheMaut #MCStan chante Peechae ye #TinaDatta et #ShalinBhanot ki bakwas chal rahi hai. Yaar # Bigboss16 muet kar dia karo yaar inn logo ko s’il vous plait.

Lire|Bigg Boss 16 : MC Stan se produit avec les rappeurs Ikka et Seedhe Maut, dit « Shalin-Tina pyaar mein hain »