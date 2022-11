Shalin Bhanot-Gautam Vig entre dans un crachat verbal après que ce dernier a éliminé Tina Datta de la tâche de capitaine

Les fans de Bigg Boss 16 assisteront à une grande tournure alors que les anciens capitaines de la maison Bigg Boss éliront le prochain capitaine de la maison. Le défi de la capitainerie implique les quatre ex-capitaines Nimrit Kaur Ahluwalia, Shiv Thakare, Archana Gautam et Gautam Singh Vig qui élimineront quelques colocataires de la course à la capitainerie.

Dans ce jeu, tous les concurrents en compétition seront vus debout à côté d’un champignon de fortune portant leur nom. Tour à tour, chaque ex-capitaine sonnera de la trompette et choisira deux concurrents qu’il souhaite extirper de la course de capitainerie à la piscine. Le concurrent choisi doit sauter dans la piscine après que l’ex-capitaine ait expliqué son explication pour les avoir jugés inaptes au poste de capitaine. Le dernier debout après cet exercice sera le nouveau capitaine. Il sera intéressant de voir qui s’échappe de la piscine et introduit un nouveau règne de capitainerie.





Pour cette tâche, les concurrents éligibles seront vus se présenter aux anciens capitaines pour avoir une chance de rester en dehors de la piscine et de gagner le capitanat. Pendant la course au capitanat, une énorme bagarre éclate entre Shalin Bhanot et Gautam Singh Vig, qui partagent une bromance amour-haine. Cela commence avec Tina Datta (qui a un coin mou pour Shalin) demandant à Gautam de lui permettre d’être capitaine, mais Gautam l’élimine de la course. Cela indigne Shalin qui commence à abuser de Gautam et l’accuse d’être un traître.

Le drame ne s’arrête pas là ! Pendant la préparation du déjeuner, Priyanka Chahar Choudhary sera vue s’en prendre à Archana Gautam pour avoir préparé divers repas en une journée et ne pas avoir maintenu l’hygiène dans la cuisine.









D’un autre côté, les appels incessants de Shalin pour le poulet exaspèrent Bigg Boss qui réprimande Shalin et lui fait savoir qu’aucun paquet de poulet séparé ne sera mis à sa disposition. Ce sera passionnant de voir comment Shalin, obsédé par les poulets, réagit à la décision du maître.