Shalin Bhanot dit que Tina Datta ‘mujhe kuch khaas pasand nahi thi’ après l’expulsion de ce dernier

La candidate de Bigg Boss 16, Tina Datta, a été expulsée de l’émission de téléréalité controversée après que Shalin Bhanot n’ait pas appuyé sur le buzzer pour la sauver, elle et Sumbul Touqeer. Maintenant, dans la nouvelle promo partagée par la page officielle de Colors TV, on peut entendre Shalin dire qu’il n’a jamais aimé Tina Datta.

Dans le clip, on peut voir Shalin Bhanot parler à Sreejita De et lui dire qu’il ne parlera pas à Tina Datta après être sorti car il n’a jamais aimé Tina Datta. Plus tard, Bigg Boss a demandé à Shalin Bhanot qu’il devra sacrifier Rs 25 lakh de l’argent du gagnant s’il veut que Tina rentre à la maison. Il accepta et appuya sur le buzzer.





Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit : « Bechara shalin, na ghar ka h na ghaat ka ». Le second a dit : « Ab tina bahar se dekh ke aayi h… Isliye FAKE hone wala pura shalin pe dal diya h ki wo fake h… Jisse janta ko lage ki tina real h shalin fake h…. . Tina hi fake h…. Usi ko nikalo… » Le troisième dit : « Shalin Kab juth bol raha aur kab sahi pata hi nahi chalta je pense que tu n’es pas tina vala bola vo Shreeji ke muh se kuch uglavane ke liye bola tha.

Le quatrième a dit: «Sab ka sab scénarisé hai, au fait Shalin était un génie Tina était fausse depuis 1 . Abhi Bahar aakar sabki jeu dekhli waah couleurs walo. Expulsez krna ni hota toh nominations bhi mat krvaya kro bhaiya. Le cinquième a dit : « Sahi hua shalin ki asliyat saamne aa gai ab faux garçon tumhra ulta wkt shuru beta shalim. Le cinquième a déclaré: “Archana continuait à blâmer Sumbul d’avoir perdu 25L tant de fois … Maintenant, que fera Archana, sera-t-elle prête à blâmer Sha et Ti d’avoir encore perdu 25L.”