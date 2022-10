Shalin Bhanot devient la voix d’Archana Gautam après que des colocataires lui aient demandé de “se taire”

Shalin Bhanot et Archana Gautam, qui sont enfermés à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16, font la une des journaux depuis le premier jour. Archana fait partie de ces candidats qui ne se lassent jamais de parler et de se battre.

On voit souvent Abdu Rozik dire à Archana de « parler moins ». Dans la nouvelle promo partagée par la page officielle de Colors T, on peut entendre Bigg Boss demander à ses colocataires de nommer une personne qui a la voix la plus irritante et dire à cette personne de “se taire”. Fait intéressant, tout le monde nomme Archana et Bigg Boss lui demande de se taire jusqu’à sa prochaine commande.

Plus tard, Bigg Boss appelle Shalin et Archana dans la salle des confessions pour leur dire que l’acteur doit désormais être la voix du politicien. Pour les non-initiés, Archana et Shalin se battent souvent l’un contre l’autre.

L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: “Quand le grand patron a dit tais-toi archna.” Le second a dit : « Archana baise Rockstar ! Tout ce qu’elle fait est incroyable. J’adorerais voir plus d’Archana et de Shaleen, ils sont tellement drôles ensemble !! » La troisième personne a commenté: “Nahiii biggbos ye nahi ho sakta humhe archana ko sunna pasand hai aur aapne usko bolesehi mana kar diya très mauvais.” Un autre a dit : “Shalin & Archana waah maza aayega… Archana plz Shalin ko itna pareshan kro ki show chhor ke chla jaaye.”

Pendant ce temps, après avoir remporté la tâche, Priyanka a demandé à Shalin et Archana de partager la chambre. Quand Shalin dormait, Archana lui a fait une farce et a essayé d’effrayer l’acteur. Tina Datta et Sumbul étaient également là dans la pièce et ont commencé à rire. Shalin a eu peur, il a dit ‘kya kar rhe ho aap? kya kar rhe ho aap?’

Dans la matinée, Shalin a avoué ses sentiments pour Tina Datta à Gautam Vig. Il a même dit qu’il avouerait cela à Tina, plus tard, on l’a entendu dire à l’actrice qu’il la retrouverait dehors. Il a indirectement dit “je t’aime”.