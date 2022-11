Shalin Bhanot décide de prendre une sortie volontaire après l’attaque physique de MC Stan, Salman Khan réagit

Bigg Boss 16 : Today’s Weekend Ka Vaar with Salman Khan est très attendu par Shalin Bhanot et ses admirateurs, puisque ce dernier a décidé de quitter la série. Après le combat houleux de MC Stan et Shalin à minuit, toute la maison était étonnamment éveillée pour gérer ces deux garçons impétueux, se lançant des injures.

Peu de temps après l’attaque physique de MC Stan et Shiv, Shalin a demandé à plusieurs reprises aux créateurs de vérifier les images et de prendre leur décision. Il voulait que MC Stan soit éliminé alors qu’il tentait de l’attaquer de toutes ses forces. Vers 15 h 30, BB a appelé Shalin, Stan et Tina Datta dans la salle des confessions. Avant cela, Tina a essayé de calmer Shalin, mais elle a également été vue en train de soutenir MC Stan. Bhanot a remis en question la loyauté et l’amitié de Datta, et cette dernière a affirmé qu’elle était juste neutre.

Dans la salle des confessions, le chef de corvée a demandé à Tina de commenter l’affaire et lui a également demandé de désigner le coupable. Tina a déclaré que les deux individus avaient fait une erreur, mais si Stan est éliminé, alors Archana devrait également être expulsé. Tina a ajouté que même le politicien avait enfreint les règles et s’était bagarré physiquement avec Shiv Thakare. D’une manière ou d’une autre, BB a écarté la réaction furieuse de Shiv tout en protégeant Stan. Bhanot a été extrêmement déçu de la décision de Tina et il a demandé à BB une sortie volontaire.

Voici comment Shalin a réagi à la décision de Tina







Dans Weekend Ka Vaar d’aujourd’hui, Salman Khan se souvient de l’incident et réagit même à la décision de Shalin. Selon les règles, si un concurrent prend la sortie volontaire, il devra alors payer une pénalité. Cependant, Shalin est prêt à en supporter les frais.

Voici comment Salman Khan a réagi







L’épisode de Shalin est devenu le sujet de discussion le plus brûlant, et plusieurs internautes et fans l’ont soutenu. Quelques utilisateurs ont même critiqué Tina sur sa décision et l’ont traitée de backstabber. Voyons si Shalin obtiendra sa sortie volontaire ou non.