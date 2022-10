Shalin Bhanot avoue son amour pour Tina Datta, Gautam Vig lui tire la jambe

La candidate de Bigg Boss 16, Shalin Bhanot, a avoué avoir des sentiments pour Tina Datta. Oui! Dans la nouvelle promo partagée par la page officielle de Colors TV, on peut entendre Shalin parler à Gautam Vig de ses sentiments.

Plus tard, Gautam tire les jambes de Shalin en disant “pourquoi Shalin ne me comprend pas et toi Tina?” Tina répond, “parce que je tiens à toi Gautam, amour inconditionnel.” Gautam dit alors à Shalin, “elle est à moi”. Partageant la promo, la page a écrit: “Gautam aur Tina ke hêtre pakk rahi khichdi mein lagi Shalin ko mirchi.”

Le jour 10, Shalin Bhanot s’est mal comporté avec le médecin qui est venu le voir à l’intérieur de la maison. Shalin lui a dit “tu n’es pas qualifié pour moi”.

Shalin, qui a des problèmes de santé, dit souvent à d’autres colocataires qu’il lui est conseillé de consommer une certaine quantité de protéines par jour. Par conséquent, selon lui, le poulet que Bigg Boss envoie est pour lui.

Agresseur en série #ShalinBhanot a besoin de vit-p (vitamine pitai trois fois par jour) par Archana plus tôt j’avais un doute sur Archana mais maintenant je sais qu’elle est la seule qui sait rendre le chapri obsédé par lui-même comme lui. – Perce-neige (@Snowdrop4you) 11 octobre 2022

Si #ShalinBhanot a vraiment une condition médicale que #Le chef doit envoyer la quantité requise de poulet dont il a besoin, plus du poulet supplémentaire pour les autres.#BiggBoss16 – (@UmarRiazFandom) 11 octobre 2022

#ShalinBhanot comment pouvez-vous manquer de respect à un médecin en vous sentant très triste pour le médecin Honte à vous mec #ShalinBhanot @CouleursTV @Le chef #BiggBoss16— Siddesh Salunke (@siddesh_salunke) 11 octobre 2022

Lorsque le médecin est venu voir l’acteur, il lui a dit ‘tu n’es pas qualifié pour moi, kay kia hai tumne ? MBBS?” Les fans de Bigg Boss ne sont pas satisfaits de son comportement, ils sont allés sur Twitter et ont critiqué Shalin.

Pendant ce temps, les concurrents de Bigg Boss 16 Archana Gautam et Shalin Bhanot se sont disputés après que ce dernier a déclaré que le poulet était pour lui. La politicienne a perdu son sang-froid après que Shalin ait commencé à lui crier dessus pour la nourriture.

Archana a commencé à crier après les candidats qui soutenaient Shalin. Elle a dit “as-tu peur de lui, iske kutte (chiens) ho tum sab”. En entendant cela, Nimrit Kaur a crié “hum kisi ke kutte nahi hai”. Archana a déclaré qu’elle cuisinera du poulet pour tout le monde, même si c’est pour une seule personne.