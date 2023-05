Shalie Lipp, combattante amateur de MMA, 21 ans, tuée dans un accident de voiture

La jeune combattante MMA, Shalie Lipp, du Colorado, a connu sa fin malheureuse dans un horrible accident de voiture dimanche.

Lipp était au volant d’une Chevrolet Malibu 2015, qui est entrée en collision avec une Jeep Cherokee 2017 se dirigeant vers l’est sur l’autoroute I-94 reliant Fargo et Moorhead.

A LIRE AUSSI| Open d’Italie : Sofia Kenin bat Aryna Sabalenka, Coco Gauff dépasse Yulia Putintseva, David Goffin se rallie par derrière pour battre Luca Nardi

Apparemment, Lipp était la seule personne dans les deux voitures qui n’utilisait pas la ceinture de sécurité, ce qui s’est avéré fatal pour le combattant prometteur. Elle devait affronter Natalie Gauge à Ignite No Mercy 11 le 20 mai pour le titre des poids mouches à la Kent Freeman Arena de Detroit Lakes.

Dans une révélation déchirante, la mère de Lipp, qui a trouvé son journal, a déclaré que la jeune fille écrirait dans son dossier personnel « Dana White connaîtra mon nom ».

Le patron de l’UFC, Dana White, qui a appris l’accident par l’intermédiaire de la combattante poids mouche Lauren Murphy, a publié une photo de Lipp sur Instagram avec la légende suivante : « Shalielipp JE CONNAIS TON NOM ……. DÉCHIRER ».

White a en outre ajouté: «C’est une combattante amateur de MMA de 21 ans qui vient de décéder dans un accident de voiture. Elle était censée se battre le 20 mai et vient de rentrer d’un entraînement en Thaïlande. Sa mère a trouvé son journal et je suppose qu’à la fin de chaque entrée, elle écrivait « Dana White connaîtra mon nom ». Lauren Murphy a appelé et a raconté l’histoire à Mick Maynard et cela m’a brisé le cœur. Mes condoléances à sa famille et ses amis. »

A LIRE AUSSI| La Juventus obtient un match nul tardif contre Séville en demi-finale de la Ligue Europa

Lipp venait de rentrer d’un camp d’entraînement en Thaïlande, où elle avait voyagé pour affiner ses compétences en MMA et Muay Thai.

Eric Sweeney, l’entraîneur de Lipp a été dévasté par le décès prématuré de son élève et a déclaré : « Mon cœur est absolument brisé. Tu étais un être humain merveilleux, plein de promesses et de dynamisme. L’une des rares personnes que j’ai jamais rencontrées qui visait vraiment la grandeur. Et je ne t’oublierai jamais. C’est au-delà de la capacité de mon esprit aujourd’hui de penser que je ne te verrai pas cette semaine… ou plus jamais. Nous étions juste en train de déchiffrer le code. »