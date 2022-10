Shaleen Bhanot rompt le silence après que Tina Datta l’a interrogé sur son mariage “abusif” avec Daljeet Kaur

Le jour 11 à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16, Shaleen Bhanot a déclaré qu’elle aimait Tina Datta. Tout en parlant à Tina Datta et en lui racontant ses sentiments, l’acteur a un peu parlé de sa vie personnelle.

Shalin est venue voir Tina et lui a dit : « Merci d’avoir fait mon lit. Je voulais juste vous dire que je remarque. Je vous le dis sincèrement. Tina a répondu: “comment puis-je te faire confiance.” Shalin a déclaré: «Cela se produira à l’extérieur de la maison de Bigg Boss. Je vous le dis juste, même si ce n’est pas l’endroit où vous pouvez vous donner à 100 %. Je te promets une chose, je ne te ferai pas de mal.

Tina a répondu: “C’est ce dont j’ai peur.” Shalin lui a dit : « être un garçon est un problème ». Tina a demandé “pourquoi”. Shalin a déclaré: “Si quelque chose ne va pas, c’est toujours la faute du garçon.” Tina a dit: «Je sais ce que vous voulez dire, le problème est que je la connais (Daljeet Kaur, l’ex-femme de Shalin). Nous ne sommes pas amis, mais oui nous nous connaissons.

En entendant cela, Shalin a dit : « Cela ne me dérange pas. Vous ne connaissez pas l’équation. C’est comme les meilleurs amis. Puis Tina a directement demandé à Shalin, “était-ce une relation abusive?” Shalin a répondu “non-non”. Tina a dit, “c’est ce que j’ai entendu.”

Shalin a ensuite déclaré : « Ne parlons pas de choses… parce que je n’en ai vraiment pas envie. Mais ce sera drôle quand je vous le dirai. Vous serez comme ‘quoi, vraiment? Vraiment?’ et tu me demanderas ‘pourquoi je n’en parle pas? Parce que je n’en parle pas.

Pour les non-initiés, Shalin et Daljeet ont décidé de se séparer en 2015. L’actrice a déclaré qu’elle était dans une relation abusive avec le concurrent de Bigg Boss 16. Lors d’un entretien avec le Times of India, Daljeet a déclaré : « Il m’a poussé en présence de mon père. Ma cuisse a été contusionnée pendant presque un mois. Mais je lui ai pardonné, pensant qu’il faut du temps pour qu’un mariage fonctionne. À une autre occasion, il m’a tordu le bras devant ses parents. Mais j’ai finalement décidé que c’en était assez quand il est venu me charger alors que j’avais Shaarav dans les bras. Cela aurait pu devenir fatal pour mon enfant prématuré de 40 jours. Ce jour-là, je suis parti pour la maison de mes parents à Bangalore.