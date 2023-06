Shaktimaan: Mukesh Khanna révèle le budget colossal du film mettant en vedette Ranveer Singh et c’est choquant

Nous avons tous grandi en regardant le puissant Shaktimane sauver la société. Mettant en vedette Mukesh Khanna, Shaktimaan nous a donné le premier super-héros indien qui a rendu l’enfance de chacun divertissante. Maintenant, une trilogie est en préparation autour de Shaktimaan. C’est Mukesh Khanna qui en avait fait l’annonce sur sa chaîne YouTube. Cependant, il semble qu’il y ait eu un grand retard dans la réalisation du film. Il a également été dit que Ranveer Singh serait le chef de file de celui-ci. Maintenant, Mukesh Khanna a partagé une mise à jour.

Quel est le budget du film Shaktimaan ?

Sur sa chaîne YouTube Bheeshm, Mukesh Khanna a partagé que le contrat avait été signé et qu’il était produit par Sony Pictures. Il a également révélé le budget du film et cela vous laissera choqué. Il a dit que le film est réalisé à égalité avec les normes internationales. Il a révélé: « Un film coûterait 200 à 300 crores et il sera réalisé par Sony Pictures, celui qui a créé Spider-Man. » Il a mentionné qu’au départ, il avait été retardé à cause de la pandémie. Le film devrait être réalisé par Basil Joseph.

Qui jouera Shaktimane ?

Sur qui jouerait Shaktimaan ou s’il reprendrait le rôle, Mukesh Khanna a déclaré qu’il ne pouvait révéler aucun détail mais qu’il ferait certainement partie du film. En quelle qualité, il n’a pas révélé. Il a également déclaré qu’il n’était actuellement pas autorisé à faire des apparitions dans la tenue de Shaktimaan, car les créateurs ne voulaient aucune comparaison. Il a ajouté: « Mais le film arrive, très bientôt il y aura une annonce finale, où vous saurez qui y participera, qui le dirigera. Il est réalisé au niveau international, comme il le mérite. » Ranveer Singh en fait partie ou non, mais les fans sont plutôt excités par cette mise à jour partagée par Mukesh Khanna.

Shaktimaan était l’une des émissions les plus regardées jusqu’en 2005. Les enfants et tout le monde étaient collés aux téléviseurs pour regarder l’émission sur Doordarshan. En parlant de Mukesh Khanna, il faisait également partie d’une autre émission très réussie Mahabharat. Il a joué le rôle de Bishma dans le spectacle.