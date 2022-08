Shakti Kapoor défend la renommée de Shraddha Kapoor et Ananya Panday ; dit qu’ils l’ont gagné grâce au travail acharné et à la lutte

Ananya Panday est brutalement traquée sur les réseaux sociaux depuis que la vedette de Vijay Deverakonda, Liger, est sortie en salles. Alors que le réalisateur Puri Jagannadh s’est ouvert à des critiques négatives et à une occupation lamentable, les internautes s’amusent bien à prendre des clichés du mauvais jeu d’Ananya dans le film.

Alors que le débat sur le népotisme continue de hanter les enfants vedettes, Shakti Kapoor a défendu sa fille Shraddha Kapoor et Ananya en disant qu’ils ont gagné la renommée en raison de leur travail acharné et de leur lutte et non parce qu’ils sont les filles de Shakti Kapoor et Chunky Panday.

“Je dois dire que si vous ne travaillez pas dur dans votre vie, vous ne pouvez pas devenir une source d’inspiration pour les autres. En fait, nos filles – Ananya et Shraddha, sont devenues des visages populaires dans l’industrie cinématographique grâce à leur travail acharné. Ce n’est pas parce qu’elles sont les filles de Chunky Panday et Shakti Kapoor”, a déclaré Shakti dans DID Super Moms 3.

Rappelant comment sa fille Shraddha a donné le meilleur d’elle-même dans le film de réalisateur Remo D’Souza ABCD 2, Shakti a déclaré: “Remo est assis à côté de moi, et il sait que ce n’était pas facile pour quiconque de faire ABCD 2, mais ma fille a en fait tiré Je me souviens qu’elle revenait à la maison avec des coupures et des ecchymoses au pied, elle avait des maux de dos après avoir répété pendant tant d’heures, donc clairement, elle a fait beaucoup de travail pour ses films et a gagné la célébrité et respect.”

Shakti Kapoor et Chunky Panday apparaîtront en tant qu’invités sur DID Super Moms 3 pour l’épisode Comedy Special. On verra Shakti Kapoor recréer son personnage emblématique du look Crime Master Gogo d’Andaz Apna Apna.