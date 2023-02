Shakira Trolls ex Gerard Pique dans la vidéo de la Saint-Valentin – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Shearer/Invision/AP/Shutterstock

Shakira s’est amusée toute seule pour la Saint-Valentin, alors qu’elle dansait avec SZA à la maison le mardi 14 février. La chanteuse de 46 ans a balayé son ex de Gérard Pique frais, chantant le morceau de rupture dur “Kill Bill” dans une courte vidéo sur son Instagram. Elle a passé la serpillère sur le sol en articulant le refrain : “Je pourrais tuer mon ex, pas la meilleure idée/Sa nouvelle petite amie est la prochaine, comment suis-je arrivée ici ?/Je pourrais tuer mon ex, je l’aime toujours/Plutôt être en prison que seul.

Plus à propos Shakira

Alors que Gérard, 36 ans, célèbre très probablement le V-Day avec sa nouvelle petite amie Clara Chia, Shakira nettoie sa maison. Dans la vidéo, elle était vêtue de noir avec des talons super hauts, et elle avait l’air de s’amuser, en riant tout en se synchronisant sur les lèvres. Les fans dans les commentaires ont suggéré qu’elle faisait référence à sa séparation d’avec Gérard dans la courte vidéo. Les auditeurs espéraient également que Shakira laisserait tomber sa propre couverture ou travaillerait avec SZA sur une chanson.

Shakira n’a pas hésité à tirer sur son ex depuis leur rupture avec sa musique. Lors d’une collaboration en janvier avec DJ Bizarre, la chanteuse “She Wolf” a dissipé son ex avec quelques répliques épiques. “Tu pensais que tu me blessais, mais tu m’as rendue plus forte / Les femmes ne pleurent plus, elles encaissent”, a-t-elle chanté. “Un loup comme moi n’a pas le temps pour les novices comme toi / J’étais trop pour toi, c’est pourquoi tu es maintenant avec quelqu’un qui te ressemble plus.”

Dans sa première nouvelle musique après la séparation du couple, après leur relation de 11 ans, Shakira a également chanté le chagrin qu’elle éprouvait dans la chanson “Monotonia” en octobre. “C’était la faute à la monotonie, je n’ai jamais rien dit, mais ça m’a fait mal / je savais que ça arriverait”, a-t-elle chanté. “Toi, distant avec ton attitude, et cela m’a rempli d’agitation / Tu n’as même pas donné la moitié, mais je sais que j’ai donné plus que toi.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Malgré la pêche à la traîne, il semble que Gérard soit très concentré sur sa nouvelle romance. Des mois après la rupture, lui et Clara sont devenus officiels d’Instagram, partageant ensemble un joli selfie. Il a également récemment parlé de leur relation pour la première fois, apparaissant dans un Twitch Stream par Ibaï Llanos, parler de la façon dont elle l’aide à rester à la mode. “La vérité est que je vais avec ma petite amie dans les magasins et elle les achète pour moi. Je suis une marionnette », a-t-il plaisanté.

Lien connexe

En rapport:

28 meilleurs dessins d’ongles pour la Saint-Valentin

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.