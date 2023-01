Shakira sort une nouvelle chanson qui semble détailler sa relation avec l’ex Gerard Piqué : “Je suis trop bien pour toi”

Shakira semble jeter de l’ombre sur son ex-petit ami Gerard Piqué et sa nouvelle petite amie dans sa nouvelle chanson.

Shakira a collaboré avec Bizarrap, un producteur argentin pour sa première chanson de la nouvelle année, “BZRP Music Session #53”. La chanson, qui est chantée en espagnol, était traduit en anglais par Billboard et les paroles semblent partager des détails sur sa relation avec Piqué.

“Désolé bébé, j’aurais dû te jeter dehors il y a un moment / Une louve comme moi n’est pas pour les débutants / Une louve comme moi n’est pas pour les gars comme toi”, dit Shakira dans la chanson. “Je suis trop bien pour toi, et c’est pourquoi tu es avec quelqu’un comme toi.”

AFFAIRE DE FRAUDE FISCALE À SHAKIRA: LES PROCUREURS DEMANDENT 8 ANS DE PRISON, UNE AMENDE DE 24 MILLIONS DE DOLLARS APRÈS QUE LE CHANTEUR REFUSE L'ACCORD DE PLAIDOYER

Une partie de la chanson va même dans des détails plus spécifiques de la relation de Shakira et Piqué et de leur rupture.

“Tu m’as laissé ma belle-mère comme voisine / Des médias à ma porte et endettés auprès du gouvernement”, chante-t-elle. “Tu pensais que tu me blessais, mais tu m’as rendu plus fort / Les femmes ne pleurent plus, elles encaissent.”

Plus loin dans la chanson, Shakira semble faire mention de la nouvelle petite amie du footballeur, Clara Chia Marti, 23 ans.

“Je vous souhaite bonne chance avec mon supposé remplaçant / Je ne sais même pas ce qui vous est arrivé”, chante-t-elle. “Je vaux deux sur 22 [year old] / Tu as troqué une Ferrari contre une Twingo / Tu as troqué une Rolex contre une Casio / Tu vas vite, ralentis / Beaucoup de temps à la salle de sport, mais ton cerveau aussi a besoin d’un peu de travail.”

Shakira et Piqué sont sortis ensemble pendant 11 ans avant leur rupture. Pendant leur temps ensemble, ils ont accueilli deux enfants. Milan Piqué Mebarak, né en janvier 2013, et Sasha Piqué Mebarak, née en janvier 2015.

Les deux ont annoncé qu’ils s’étaient séparés en juin 2022.