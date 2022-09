Shakira sera jugée pour fraude fiscale en Espagne

Les procureurs espagnols ont accusé l’artiste en 2018 d’avoir omis de payer 14,5 millions d’euros (13,9 $) d’impôts sur le revenu gagné entre 2012 et 2014. Les procureurs demandent une peine de huit ans de prison et une lourde amende si elle est reconnue coupable d’évasion fiscale.

Shakira, 45 ans, a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible et a rejeté un accord avec les autorités pour éviter d’aller en procès. Son cabinet de relations publiques a déclaré qu’elle avait déjà payé tout ce qu’elle devait et 3 millions d’euros supplémentaires (2,8 millions de dollars) d’intérêts.

L’affaire dépend de l’endroit où Shakira a vécu entre 2012 et 2014. Les procureurs de Barcelone ont allégué que la gagnante du Grammy avait passé plus de la moitié de cette période en Espagne et aurait dû payer des impôts dans le pays, même si sa résidence officielle était aux Bahamas.