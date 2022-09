Shakira sera jugée en Espagne pour une fraude fiscale présumée de 13 millions de livres sterling | Actualités Ents & Arts

Shakira devrait être jugée pour fraude fiscale après qu’un juge espagnol a approuvé les poursuites contre la mégastar de la pop.

Les procureurs ont accusé le chanteur colombien de ne pas avoir payé 14,5 millions d’euros (13 millions de livres sterling) d’impôts sur les revenus perçus entre 2012 et 2014.

La chanteuse de Hips Don’t Lie a affirmé qu’elle ne vivait pas en Espagne à l’époque et a nié tout acte répréhensible depuis que des allégations ont été faites en 2018.

La femme de 45 ans a rejeté un accord avec les autorités pour éviter d’être jugée, ses représentants affirmant qu’elle avait déjà payé tout ce qu’elle devait et trois millions d’euros supplémentaires (2,6 millions de livres sterling) d’intérêts.

Sa porte-parole s’est dite “confiante que son innocence sera prouvée d’ici la fin de la procédure judiciaire”.

Mais si Shakira est reconnu coupable de fraude fiscale, elle pourrait encourir une peine de huit ans de prison et une amende de 24 millions d’euros (20,2 millions de livres sterling).

La date du procès n’a pas encore été fixée.

De quoi exactement Shakira est-elle accusée ?

Les procureurs de Barcelone affirment que la lauréate d’un Grammy a passé plus de la moitié de son temps entre 2012 et 2014 en Espagne et aurait dû payer des impôts dans le pays, même si sa résidence officielle était aux Bahamas.

Cependant, Shakira insiste sur le fait qu’elle avait une résidence légale aux Bahamas à l’époque et qu’elle n’a pas passé 183 jours en Espagne, ce qui est le seuil pour être considérée comme résidente fiscale.

La star de la musique, dont le nom complet est Shakira Isabel Mebarak Ripoll, est liée à l’Espagne depuis qu’elle a commencé à sortir avec le footballeur Gerard Pique.

Le couple, qui a deux enfants, vivait ensemble à Barcelone mais a mis fin à leur relation en juin.

Image:

Shakira et Gérard Pique en 2014



“Encore une autre affaire sans fondement”

Le porte-parole de Shakira a déclaré: “Shakira a toujours coopéré et respecté la loi, faisant preuve d’une conduite impeccable en tant qu’individu et contribuable, et suivant fidèlement les conseils de PriceWaterhouse Coopers, un cabinet fiscal prestigieux et mondialement reconnu.

“Malheureusement, le fisc espagnol, qui perd un procès sur deux avec ses contribuables, continue de violer ses droits et poursuit une nouvelle affaire sans fondement.”

L’Espagne a réprimé des footballeurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au cours de la dernière décennie pour ne pas avoir payé la totalité de leurs impôts.

Tous deux ont été reconnus coupables d’évasion et ont été condamnés à des peines de prison qui ont été levées pour les primo-délinquants.