Shakira Rocks Daisy Dukes avant son évasion fiscale News: Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : HEM / BACKGRID

Shakira avait l’air à l’aise alors qu’elle entrait dans un véhicule à Cabo, au Mexique, le 22 juillet, une semaine seulement avant que la nouvelle de son affaire d’évasion fiscale n’apparaisse. La pop star colombienne de 45 ans était tout sourire alors qu’elle portait un short en jean à ourlet brut, un t-shirt ample, un sac banane blanc et des nuances noires aux côtés de ses garçons, Milan7 et Sacha, 5. Elle partage ses enfants avec son ex partenaire Gerard pique35 ans, chez qui Shakira a déménagé Barcelone avec entre 2012 et 2014, alors qu’il joue au football et y vit. C’est à ce moment-là que l’Espagne croit la chanteuse “She Wolf” fraudé gouvernement de 14,5 millions d’euros, soit environ 15 millions de dollars.

Dans les documents judiciaires obtenus par Reuter, l’Espagne a affirmé que Shakira était “une résidente habituelle en Espagne entre 2012 et 2014 et en mai 2012 a acheté une maison à Barcelone qui est devenue une maison familiale pour elle-même, son partenaire et leur fils né en Espagne en 2013”. Cependant, l’ancienne tête d’affiche du Super Bowl avait apparemment son adresse principale aux Bahamas pendant cette période, ce qui l’a aidée à éviter de payer les millions d’impôts qu’elle a depuis rendus à l’Espagne. Bien que Shakira ait remboursé ce que l’Espagne exigeait, elle a évité un règlement à l’amiable et a reconnu sa culpabilité. Au lieu de cela, Shakira tiendra bon et entrera en procès, et les procureurs demandent une peine de huit ans de prison et une amende de 23,5 millions de dollars. Le procès n’a pas encore été programmé.

Il est probable que la chanteuse veuille très peu à voir avec l’Espagne, car elle et Gérard ont depuis rompu après une relation de 11 ans. “Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons”, a déclaré le couple dans un communiqué commun le 4 juin. “Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous vous demandons de respecter notre vie privée. Merci pour votre compréhension.” Les rumeurs de leur séparation couvaient depuis des mois après le média espagnol Le Périodique a révélé que Gérard ne vivait plus dans sa maison familiale à Barcelone.

Malgré les difficultés financières et personnelles, Shakira a mis un visage de poker pour le public. Sur les réseaux sociaux, elle a fait la promotion de sa musique et a récemment célébré sa sortie en avril, “Te Felecito”, pour avoir atteint 200 millions de flux sur Spotify. « Merci pour tant de soutien ! » elle a écrit sur Instagram à côté d’un extrait du clip vidéo de la chanson avec Rauw Alejandro. Elle a également regardé la nouvelle émission de Peacock Danse avec moi-mêmesur lequel elle agit en tant que juge aux côtés Nick Jonas et Liza Koshy.

Shakira n’a pas commenté publiquement sa situation financière au moment d’écrire ces lignes.