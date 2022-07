Shakira risque plus de 8 ans de prison si elle est reconnue coupable de fraude fiscale en Espagne

Les déboires juridiques de Shakira ont commencé en 2018 lorsque les autorités espagnoles l’ont accusée d’évasion fiscale d’un montant de 14,5 millions d’euros, soit près de 15 millions de dollars, entre 2012 et 2014 – une période de trois ans au cours de laquelle elle a affirmé qu’elle n’avait pas encore officiellement déménagé en Espagne. Un juge a conclu l’année dernière que les procureurs avaient rassemblé suffisamment de preuves pour poursuivre les accusations de fraude fiscale devant les tribunaux.

Les procureurs espagnols ont réclamé plus de huit ans de prison et une amende d’environ 24 millions de dollars pour Shakira pour fraude fiscale présumée, alors que les autorités poursuivent leur affaire de plusieurs années contre la pop star colombienne.

Vendredi, les procureurs ont dévoilé six chefs d’accusation contre Shakira, 45 ans, après avoir rejeté un accord de règlement plus tôt cette semaine, a rapporté El País. Selon le journal espagnol, les autorités ont souligné le montant substantiel d’impôts qu’elle aurait dû, ainsi que son historique d’utilisation de paradis fiscaux offshore, comme facteurs aggravants dans l’affaire.

L’interprète lauréate d’un Grammy, célèbre pour ses chansons à succès telles que “Hips Don’t Lie” et “Waka Waka”, a nié avoir commis des actes répréhensibles à plusieurs reprises, y compris lors de son témoignage devant le tribunal en 2019.

Les publicistes de Shakira à Londres ont déclaré que la chanteuse “a toujours coopéré et respecté la loi, démontrant une conduite impeccable en tant qu’individu et contribuable”, a rapporté l’Associated Press. Son équipe de relations publiques en Espagne a déclaré qu’elle avait immédiatement remboursé le montant qu’elle devait à l’agence fiscale du pays une fois qu’elle en avait été informée. Elle a également déposé 3 millions d’euros supplémentaires d’intérêts. Ces paiements, a rapporté El País, peuvent être considérés comme une circonstance atténuante par les procureurs en ce qui concerne la durée d’une éventuelle peine de prison.

Mais selon les enquêteurs espagnols, Shakira aurait passé plus de 200 jours dans le pays au cours de chacune de ces trois années. Le gouvernement espagnol stipule qu’une personne qui séjourne dans le pays pendant 184 jours ou plus est considérée comme un résident fiscal. Ces découvertes, publiées pour la première fois par El País en 2020, étaient basées sur une reconstruction du programme de Shakira, comme des observations publiques par des fans et des photographes.