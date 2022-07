Après avoir rejeté un accord de plaidoyer, les procureurs ont déclaré qu’ils demanderaient plus de huit ans de prison pour Shakira, accusée d’avoir fraudé le fisc espagnol.

Le chanteur est accusé d’avoir fraudé le fisc espagnol sur 246,7 millions de rands sur des revenus perçus entre 2012 et 2014.

Rejetant l’accord de plaidoyer, elle a déclaré qu’elle était “absolument certaine de son innocence” et “confiante” que son innocence serait prouvée.

Les procureurs espagnols ont déclaré vendredi qu’ils demanderaient une peine de prison de plus de huit ans contre la superstar mondiale de la musique Shakira, après qu’elle rejeté un accord de plaidoyer sur des accusations d’évasion fiscale.

Les procureurs de Barcelone exigeront également une amende de près de 24 millions d’euros (24,5 millions de dollars et 408 millions de rands) à l’homme de 45 ans. Les hanches ne mentent pas chanteuse, qu’ils accusent d’avoir fraudé le fisc espagnol sur 14,5 millions d’euros (14,7 millions de dollars et 246,7 millions de rands) sur des revenus perçus entre 2012 et 2014.

Shakira, qui a vendu plus de 60 millions d’albums, a rejeté mercredi un accord de plaidoyer, affirmant dans un communiqué par l’intermédiaire de ses avocats qu’elle était “absolument certaine de son innocence” et avait décidé de laisser l’affaire aller devant les tribunaux, “confiante” que son l’innocence serait prouvée.

Une saisine officielle du tribunal n’a pas encore été annoncée et aucune date de procès n’a été fixée.

Les avocats de Shakira, l’un des plus grands noms de l’industrie musicale mondiale, affirment qu’un accord reste possible jusqu’au début de tout procès.

Les procureurs affirment que Shakira a déménagé en Espagne en 2011 lorsque sa relation avec le défenseur du FC Barcelone Gerard Pique est devenue publique mais a maintenu sa résidence fiscale officielle aux Bahamas jusqu’en 2015. Le couple, qui partage deux enfants, a annoncé leur séparation en juin.

Mercredi, la star a dénoncé la “violation totale de ses droits” et les “méthodes abusives” mises en œuvre par le parquet.

Elle a affirmé que les procureurs « insistaient pour réclamer l’argent gagné lors de mes tournées internationales et du spectacle La voix» sur laquelle elle était juge aux États-Unis, alors qu’elle n’était « pas encore résidente en Espagne ».

Shakira a participé à l’émission du concours de chant entre 2013 et 2014.

Ses avocats disent que jusqu’en 2014, elle gagnait la majeure partie de son argent grâce à des tournées internationales, n’a déménagé en Espagne à plein temps qu’en 2015 et a satisfait à toutes les obligations fiscales.

Elle dit avoir payé 17,2 millions d’euros (292 millions de rands) au fisc espagnol et qu’elle n’a « aucune dette envers le Trésor depuis de nombreuses années ».

Un tribunal de Barcelone a rejeté en mai un appel du chanteur pour abandonner les charges.

Shakira a été nommée dans l’une des plus grandes fuites de documents financiers jamais enregistrées en octobre 2021, connue sous le nom de Documents de Pandoreparmi les personnalités publiques liées aux actifs offshore.

Avec son mélange de rythmes latins et arabes et d’influence rock, Shakira, trois fois lauréate d’un Grammy, a marqué des succès mondiaux majeurs avec des chansons telles que Les hanches ne mentent pas, N’importe quand n’importe où et Waka Wakala chanson officielle de la Coupe du monde 2010.