Shakira repérée avec Tom Cruise après avoir apparemment claqué l’ex Gerard Piqué dans le discours de la femme de l’année

Un mois après avoir déménagé à Miami, Shakira s’immerge dans la culture de la ville, participant à l’action du Grand Prix de Miami.

L’interprète de « Hips Don’t Lie » n’a cependant pas apprécié les festivités en solo, car elle a été aperçue en train de se mêler à l’acteur Tom Cruise tout au long de la journée de dimanche.

Caché derrière d’énormes lunettes de soleil, le chanteur colombien et acteur de « Mission Impossible » a marché sous les milliers de participants dans les gradins et a brièvement posé pour une photo.

Cruise a choisi d’assister au Grand Prix du couronnement du roi Charles en Angleterre.

TOM CRUISE SAUTE LE COURONNEMENT POUR LE GRAND PRIX DE F1 À MIAMI

Bien qu’il ait raté le week-end du couronnement, Cruise a pré-enregistré un message au monarque. « De pilote à pilote, Votre Majesté, vous pouvez être mon ailier à tout moment », a-t-il déclaré avant de descendre dans les nuages.

Le week-end de Shakira comprenait plus que des courses. Elle a également été reconnue comme la première femme de l’année par Billboard lors du gala Latin Women in Music samedi.

La chanteuse, dont le monde a été bouleversé l’année dernière, a célébré le pouvoir d’une femme tout en semblant tirer sur son ex, Gerard Piqué.

« Cela a été une année de changement sismique dans ma vie où j’ai ressenti plus que jamais et très personnellement ce que c’est d’être une femme. Et ce que cela signifie », a-t-elle déclaré à la foule en espagnol, traduit en anglais par Billboard. « Cela fait un an que j’ai réalisé que nous, les femmes, sommes plus fortes qu’on ne le pense, plus courageuses qu’on ne le croyait, plus indépendantes qu’on ne nous a appris à l’être. Parce que quelle femme ne s’est pas, à un moment de sa vie, oubliée parce qu’elle est cherchant l’attention et l’amour de quelqu’un d’autre? »

« Cela m’est arrivé plus d’une fois », a-t-elle avoué.

« Mais il arrive un moment dans la vie de chaque femme où elle ne dépend plus de quelqu’un d’autre pour s’aimer et s’accepter telle qu’elle est », a-t-elle déclaré. « Une époque où la recherche de l’autre est remplacée par la recherche de soi. Une époque où le désir d’être parfait est remplacé par le désir d’être authentique, et où trouver quelqu’un de fidèle est moins important que d’être fidèle à soi-même. «

Elle et son partenaire de 12 ans, l’ancienne star du FC-Barcelone Piqué, se sont séparés en juin dernier. Des rumeurs d’infidélité de la part de Piqué ont circulé après que le couple a annoncé qu’il se séparerait. Selon Page Six, les fans ont remarqué que la petite amie de Piqué, Clara Chia Marti, était en arrière-plan d’un Zoom qu’il avait fait en 2021.

Une source proche de Shakira a déclaré au point de vente que la chanteuse lauréate d’un Grammy Award avait été « dévastée d’apprendre que cette femme se sentait clairement chez elle dans la maison qu’elle partageait avec ses enfants ».

S’engageant dans une bataille pour la garde de leurs deux fils, Milan, 10 ans, et Sasha, 8 ans, Shakira et Piqué ont conclu un accord de garde en novembre, lui permettant de déménager à Miami avec ses garçons.

« C’est vrai que lorsque je me suis sentie le plus perdue, la musique m’a mise sur le chemin du retour à moi-même. Mais les leçons les plus importantes que j’ai apprises des autres femmes, et pour elles, j’ai écrit ce que j’ai écrit, et j’ai chanté ce que j’ai chanté. Parce que seulement une femme peut aimer jusqu’à ce qu’elle soit déchirée ; peut parler avec l’honnêteté la plus brutale ; peut chanter avec colère ; danser dans l’extase et pleurer d’émotion. Seule une femme peut faire cela », a-t-elle déclaré au public.

Shakira a sorti un diss-track cinglant plus tôt cette année, appelant à la fois Piqué et Marti dans « Bzrp Music Sessions, Vol. 5 ».

Pivotant vers plus de positivité, Shakira a ensuite applaudi sa mère, Nidia.

« Mami, malgré les difficultés que vous avez rencontrées cette année, vous êtes toujours debout avec un amour et une résilience sans limites. Vous, mami, avez été ma femme de l’année. Donc, cette reconnaissance est pour vous, et aussi pour mes amis qui m’ont soutenu et qui me soutiennent quand mes jambes lâchent. »

Elle a poursuivi: « Je reçois cet honneur avec beaucoup d’amour, mais pour moi, plus que célébrer les femmes de l’année, nous devrions célébrer l’année de la femme. Une année où nous, les femmes, avons touché des sujets qui ne pouvaient pas être touchés, et dit des choses qui ne pouvaient pas être dites. Et même si certains se sont plaints, il n’y a pas de retour en arrière. Ensemble, nous avons fait un pas en avant, et à chaque pas, nous sommes plus libres et plus épanouis.