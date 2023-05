Shakira porte une mini robe avec son fils Sasha à Miami : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MIA / BACKGRID

Shakira46 ans, a été vue en train de profiter d’une sortie samedi avec son plus jeune fils Sacha, 8 ans et quelques amis, quelques semaines seulement après son déménagement officiel en Amérique. La chanteuse portait une mini-robe bleue sans manches avec un motif multicolore alors qu’elle se promenait dans sa nouvelle ville natale de Miami, en Floride. Elle avait également ses longs cheveux raides et baissés et avait ajouté des lunettes de soleil à son look.

Sasha portait un haut boutonné à manches courtes à motifs bleus et blancs et un short assorti. Lui et sa mère auraient tous deux fait une excursion en bateau pendant la journée de plaisir et semblaient détendus et satisfaits par le beau temps. À un moment donné, la chanteuse « Whenever, Wherever » a affiché un grand sourire, montrant son bonheur du moment.

La dernière sortie de Shakira et Sasha survient un mois seulement après leur déménagement à Miami depuis Barcelone, en Espagne. Le fils aîné de la maman adorée Milan10 ans, les a également rejoints alors qu’ils commençaient leur « nouveau chapitre » après sa séparation de leur père, Gerard piqueen 2022. Les ex auraient signé un « accord de garde » qui a conduit Shakira à déménager aux États-Unis avec ses enfants, et d’après l’apparence de sa dernière sortie, ils semblent tous avoir pris un bon départ.

Il y a à peine une semaine, Shakira a passé du temps avec ses enfants et Gisele Bundchen. Le mannequin a également amené ses deux enfants, Benjamin13 et Viviane10 ans, qu’elle partage avec son ex Tom Brady. Ils sont tous allés dîner ensemble et portaient des tenues décontractées alors qu’ils étaient photographiés marchant à l’extérieur du restaurant où ils dînaient. Puisque les deux femmes sont devenues célibataires récemment, il n’est pas trop surprenant qu’elles trouvent de la joie en compagnie l’une de l’autre.

Quand Shakira ne passe pas de temps avec ses enfants, elle sort seule. L’un des plus récents était au Grand Prix de Miami le 7 mai, et elle a été aperçue en train de discuter avec Tom Croisière. Bien que l’observation ait déclenché des rumeurs d’amour entre les deux, TMZ a rapporté que Shakira est toujours très « célibataire ».

