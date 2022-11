Shakira porte une combinaison lors d’un voyage de surf avec ses fils : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Fin novembre n’est généralement pas le moment d’aller surfer dans l’hémisphère nord, mais quand vous êtes Shakira, vous prenez le temps d’aller à la plage. Mercredi 30 novembre, Shakira, 45 ans, a emmené ses fils – Milan9 et Sacha, 7 – à la plage en Cantabrie, Espagne. La chanteuse portait une combinaison de couleur marine pour se garder au chaud dans les eaux froides de l’océan, tandis que ses garçons portaient des combinaisons de plongée noires lorsqu’ils étaient dans les vagues.

Ce voyage à la plage intervient au milieu de l’affaire de fraude fiscale de 14 millions de dollars en cours de Shakira. Le chanteur colombien est accusé de “ne pas avoir payé d’impôts sur le revenu au gouvernement espagnol entre 2012 et 2014”, selon Le New York Times. Les procureurs ont affirmé que Shakira avait passé plus de la moitié de chaque année en Espagne entre 2012 et 2014 et aurait utilisé un “cadre d’entreprise” précédemment établi pour cacher ses revenus et ses actifs au cours de ces années.

La loi espagnole stipule que ceux qui vivent six mois – 183 jours ou plus – dans le pays doivent payer des impôts. La législation fiscale nationale espagnole utilise trois critères pour déterminer si une personne est résidente ou non : « la présence physique, le centre des intérêts économiques et la localisation du conjoint et des enfants », par NYT. Pendant plus d’une décennie, Shakira a été impliquée avec le joueur du FC Barcelone Gerard pique, jusqu’à ce qu’ils annoncent leur séparation en juin.

Shakira a nié toutes les allégations et aurait payé les 14,5 millions d’euros que le Trésor espagnol prétendait qu’elle devait. “Tout d’abord, je ne passais pas du tout 183 jours par an à cette époque”, a déclaré Shakira dans un Elle interview. « J’étais occupé à remplir mes engagements professionnels à travers le monde. Deuxièmement, j’ai payé tout ce qu’ils prétendaient que je devais, avant même qu’ils n’entament un procès. Donc à partir d’aujourd’hui, je ne leur dois rien. Et enfin, j’ai été conseillé par l’un des quatre plus grands cabinets spécialisés en fiscalité au monde, PricewaterhouseCoopers, j’étais donc convaincu que je faisais les choses correctement et de manière transparente dès le premier jour.

“Shakira est une contribuable qui a toujours fait preuve d’une conduite fiscale irréprochable et n’a jamais eu de problèmes fiscaux dans aucune autre juridiction”, a déclaré son équipe juridique dans un communiqué du 25 novembre. “En l’absence de preuves solides pour étayer les accusations portées contre elle, elle a été férocement persécutée dans les sphères criminelles et médiatiques en utilisant des méthodes inacceptables pour nuire à sa réputation et la forcer à parvenir à un accord de règlement.”