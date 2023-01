Shakira porte un haut plâtré avec ses paroles cinglantes alors qu’elle salue les fans au milieu de la guerre avec l’ex “tricheur” Gerard Pique

L’icône POP Shakira semble bien se débrouiller après sa séparation d’avec son ancien mari – et a opté pour un choix de mode fougueux pour montrer ses sentiments.

Les fans ont entouré sa maison en Espagne pour applaudir la chanteuse, qui a jeté de l’ombre sur l’ex Gerard Pique dans son hit en tête des charts, Bizarrap.

Shakira était rayonnante alors qu’elle saluait ses fans de soutien devant sa maison à Barcelone Crédit : Splash

Le couple se réunissait pour fêter le dixième anniversaire de leur fils Crédit : Splash

Gérard et son fils sont arrivés au domicile de Shakira dimanche Crédit : Splash

Lorsque son ex est arrivée chez elle à Barcelone dimanche, la chanteuse a choisi de porter un sweat-shirt blanc surdimensionné avec les paroles de sa chanson, lisant: “Les femmes ne pleurent pas, les femmes monétisent.”

Le footballeur a été vu arriver au manoir du chanteur colombien aux côtés de son fils pour célébrer le 10e anniversaire du jeune garçon.

Gerard et Shakira partagent deux enfants : Milan et Sasha, sept ans.

Tout au long de la séparation difficile, Shakira a fait connaître ses sentiments à propos de son ex-mari et a même placé un mannequin de sorcière sur son balcon.

Le mannequin effrayant aurait surplombé la maison de son ancienne belle-mère.

Les voisins affirment que la sensation espagnole a également fait exploser son nouveau morceau diss vers Gerard en boucle pour que sa mère, Montserrat Bernabéu, puisse l’entendre.

La rumeur veut que Gerard ait désespérément tenté de reconquérir Shakira après l’avoir larguée, mais le chanteur a refusé de se réconcilier.

Shakira aurait pardonné à Gerard des liaisons dans le passé, mais Clara n’était pas “juste une autre fille”, selon des sources proches de Shakira.

Dans sa chanson de vengeance, elle chante : “Je ne reviens pas vers toi, même si tu pleures ou me supplies.”

Elle a également fait une fouille au jeune âge de Clara : « Je vaux deux 22. Vous avez échangé une Ferrari contre une Twingo, vous avez échangé une Rolex contre une Casio.

Le couple de célébrités s’est séparé en juin 2022 après une romance de 12 ans lorsque Gerard l’a quittée pour Clara Chia Marti, 23 ans.

Clara, étudiante en relations publiques, a été reconnue en public depuis la sortie de la chanson de Shakira et, selon des journalistes locaux, elle ne s’en sort pas bien.

Les fans de la pop star colombienne lui chantent souvent le morceau diss lorsqu’elle est reconnue dans la ville espagnole, pour montrer leur soutien à Shakira.

Gerard aurait rencontré Clara par le biais de sa société de production d’événements, Kosmos, où elle est employée.

Malgré le drame, Shakira semble aller très bien, publiant sur Twitter : “Je me sens humble et reconnaissante même si je ne suis qu’une parmi des millions de femmes qui ont tant à dire et à offrir.

“Femmes de toutes races, âges et conditions. Merci pour votre fidélité et votre soutien.”

Sa nouvelle chanson est un diss à l’ex Gerard, qui l’a trompée avec une femme de la moitié de son âge Crédit : Splash

La décoration de la sorcière semble pointer vers la maison de son ex belle-mère Crédit : Splash