Shakira fait l’objet d’une deuxième enquête pour fraude fiscale en Espagne – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Shakira fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale dans une deuxième affaire en Espagne, depuis le 20 juillet. Les procureurs enquêtent sur elle pour fraude à l’impôt sur le revenu et sur la fortune dans ses déclarations de 2018, selon Reuters. L’enquête intervient alors que Shakira, 46 ans, fait également l’objet d’une enquête sur un montant présumé de 14,5 millions d’euros (environ 14 millions de dollars) en impôts sur une période de deux ans allant de 2012 à 2014.

Peu de détails sur la deuxième enquête sont facilement disponibles, mais l’enquête se déroule dans un tribunal d’Esplugues de Llobregat, près de Barcelone. Les procureurs auraient demandé une peine de huit ans de prison pour le tueur à gages « She-Wolf », dont le nom complet est Shakira Isabel Mebarak.

Les avocats de Shakira ont déclaré qu’ils n’avaient pas reçu de notification de l’enquête et l’ont appris par les informations. Ils ont dit que la chanteuse devrait être prévenue chez elle à Miami. « L’équipe juridique de la chanteuse ne fera aucun commentaire tant que la notification ne lui parviendra pas par les voies formelles et légalement établies », ont-ils déclaré dans un communiqué à Reuters. « Comme elle l’a déjà affirmé à de nombreuses reprises, Shakira affirme avoir toujours agi conformément à la loi et sous les conseils des meilleurs fiscalistes. Elle est maintenant concentrée sur sa vie artistique à Miami et est calme et confiante que ses affaires fiscales seront résolues favorablement.

La première enquête sur la fraude fiscale de la pop star « Hips Don’t Lie » a été approuvée par un juge en septembre 2022. Si elle est reconnue coupable, Shakira pourrait également encourir huit ans de prison pour ces accusations. Le procès doit commencer à Barcelone en novembre, par Marca.

La chanteuse a clamé son innocence tout au long de l’enquête. « Shakira est une contribuable qui a toujours fait preuve d’une conduite fiscale irréprochable et n’a jamais eu de problèmes fiscaux dans aucune autre juridiction », ont déclaré ses avocats. Courrier quotidien dans une déclaration de novembre 2022. « En l’absence de preuves solides pour étayer les accusations portées contre elle, elle a été férocement persécutée dans les sphères criminelles et médiatiques en utilisant des méthodes inacceptables pour nuire à sa réputation et la forcer à parvenir à un accord de règlement. »

Plus à propos Shakira

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Ethan Slater: 5 choses à savoir sur la star ‘Wicked’ Ariana Grande serait en couple après la séparation

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.