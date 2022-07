Shakira fait face à des problèmes ; Les procureurs espagnols vont demander une peine de prison de 8 ans contre elle – voici pourquoi [Watch Video]

Shakira demande une peine de prison de 8 ans : Mercredi, Shakira a déclaré dans un communiqué par l’intermédiaire de ses avocats qu’elle était “absolument certaine de son innocence et avait décidé de laisser l’affaire aller devant les tribunaux”. Les procureurs espagnols ont publié une déclaration selon laquelle la superstar internationale de la musique Shakira demanderait la prison pendant plus de huit ans car elle était accusée d’évasion fiscale. Les procureurs de Barcelone ont exigé une amende d’environ 24 millions d’euros (24,5 millions de dollars) de la chanteuse mondiale Shakira. Une saisine officielle du tribunal n’a pas encore été annoncée. À Connaître plus à ce sujet, regardez la vidéo complète.